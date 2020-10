El periodista contó en primera persona el cuadro de salud que está atravesando Crédito: Instagram

El periodista de espectáculos Lío Pecoraro contó este miércoles por la tarde, a través de un video de Instagram, que está atravesando un cuadro de leucemia.

"Hay algo que decidí contarles desde el primer momento en que lo supe porque me parece muy importante", comienza Pecoraro con su relato en el video. "Hace unos días comencé a sentir algo raro en mi organismo que creía que no estaba dentro de lo normal, entonces decido hacerme un chequeo, entre ellos, un hemograma, donde aparecía que mis glóbulos rojos, blancos, y plaquetas estaban en baja", prosiguió.

Como consecuencia del resultado, el periodista inmediatamente acudió a un hematólogo. "Le cuento lo que había pasado esa semana, y me dice que los valores no eran alarmantes, y que me quería hacer otro chequeo. Esa misma semana me empieza a sangrar la boca", añadió, por lo cual su segundo chequeo se adelantó.

"Me dijeron que lo apropiado era internarme, me interno en el Hospital de Clínicas, me hacen una punción de la médula ósea y la realidad es que estoy atravesando una leucemia promielocítica, grave y aguda, que actúa rápidamente", detalló.

Pecoraro, en el video que grabó desde el mismo hospital donde se encuentra, contó que ese tipo de leucemia que padece "puede ser tratada con muy buenos resultados".

"La gente se cura de este tipo de leucemia", apuntó, y agradeció la contención que está recibiendo del personal de salud. "Yo voy a dar pelea, decreté que le voy a ganar a esto, le voy a ganar a esta enfermedad", manifestó el periodista.

En Todas las tardes, el programa que comanda Maju Lozano en la pantalla de ElNueve, la conductora le dedicó palabras de aliento a su compañero de equipo. "Contás con nosotros, te queremos, te apoyamos, y vas a salir de esta", expresó, visiblemente conmocionada por la noticia.

