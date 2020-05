El picante pedido de Julieta Cardinali a los canales de aire

El picante pedido de Julieta Cardinali a Telefé: "No repitas Avenida Brasil" Crédito: Instagram

25 de mayo de 2020 • 18:11

El coronavirus puso en evidencia una crisis que viene gestándose hace rato: la de la industria televisiva nacional . Hoy, en plena pandemia, no hay ninguna ficción argentina en la pantalla chica, algo que puso en evidencia el abrupto final de Separadas . En medio de este contexto, Julieta Cardinali le hizo un pedido a Telefe, canal que volvió a emitir por segunda vez una telenovela extranjera.

"Que la gente le diga que sí está perfecto, porque deben ser buenísimas, aunque también hay ficciones nacionales que son buenísimas", disparó durante una entrevista radial en el programa Por si las moscas , en La Once Diez/Radio de la Ciudad. "Pero que en este momento pongan una ficción brasilera... me parece que nos tenemos que ayudar entre nosotros. No repitas Avenida Brasil ", agregó.

Este reclamo sobre la emisión de telenovelas extranjeras está vigente desde 2016 . Son varios los actores que han salido a pedir a los canales que apuesten al contenido local, en vez de comprar las tan conocidas "latas" en otros países. Volver a emitir ficciones nacionales les garantizaría algún ingreso en medio de la parálisis a todos aquellos que fueron parte de las mismas.

La actriz también aprovechó el momento para hablar sobre la última serie en la que trabajó, inspirada en la vida de Diego Maradona, que tiene fecha de estreno para la segunda mitad del 2020, por Amazon Prime Video. "Fue una experiencia espectacular. Fueron ocho meses de rodaje. Viajamos mucho, filmamos en Europa, dos meses en Italia, España, más Uruguay, México, obviamente acá y terminamos de filmar en noviembre", contó la rubia, que interpretará a Claudia Villafañe.

"La idea era que se estrene en la segunda mitad del año. Todo se hizo con muchísimo respeto, estoy contenta y más que preparada", agregó antes de revelar que muchas colegas suyas audicionaron para el rol, aunque no dio nombres. "A mí lo que más me interesaba de esto es que se hiciera con respeto. La serie es sobre Diego Maradona, el Diego futbolista. Está muy bien filmada y estoy muy contenta de que me hayan elegido".