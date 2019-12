El picante piropo de Graciela Alfano a Peter Lanzani que desató la polémica

La exvedette lanzó un comentario sobre sus fantasías con Peter Lanzani y sus compañeras no lo aprobaron Crédito: Instagram

"Discúlpenme, pero a esta altura del año yo me lo estoy imaginando sin ropa", dijo Graciela Alfano, refiriéndose a Peter Lanzani, en Los ángeles de la mañana. Así, sin ningún filtro, la exvedette no ocultó que el joven actor es su gran amor platónico. Sin embargo, sus compañeras desaprobaron completamente el piropo y lo tildaron de " desubicado".

Mientras estaban analizando uno por uno los looks de la alfombra roja de la premier de Los dos papas, llegó el turno de Lanzani, quien asistió con un outfit elegante sport. Mariana Brey criticó los zapatos que eligió el actor de 29 años, y ahí fue cuando Alfano intervino y lanzó sin censura: "Le perdonamos todo. Ponete lo que quieras, papito".

La declaración de amor de la panelista no quedó ahí y siguió: "Yo no le veo la ropa chicas". Lourdes Sánchez fue la primera que mostró su desaprobación: "¡Pero puede ser tu nieto Graciela!". Alfano se río y le retrucó: "¿Pero qué tiene que ver? Yo no dije que vaya a hacer nada, pero, ¿y la imaginación? ¿Uno no se puede imaginar cosas?". La bailarina se mantuvo en su postura y le dijo: "¡Me parece un montón!"; mientras que Ángel de Brito salió en favor de la exvedette: "Te pasaste con lo de 'nieto', eso es mucho".

"¿Pero acaso la sexualidad es sólo para los jóvenes?", repreguntó Alfano. Y Yanina Latorre le recriminó que su comentario era demasiado fuerte: "Llega a decir un panelista hombre 'me la imagino desnuda' y al tipo lo meten preso, digamos la cosas como son". Ante esta opinión, el conductor apaciguó las aguas y pidió que se calmaran: "Pasemos la Navidad en paz, veamos otro look", y continuaron normalmente con el programa.

De todas maneras, Alfano siguió la polémica de cerca a través de Twitter y le contestó a un usuario que aseguraba que ella se había desubicado con su comentario. "Me gustaría, estimado @JuanAbraham86 que me explique en dónde considera que me he desubicado. Imaginar el cuerpo desnudo de un hombre hermoso constituye un acto de alegría para alguien que como yo aprecia la belleza en todas sus formas". Y cerró: "Igualmente, muchas gracias por su comentario".