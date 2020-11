El pícaro comentario de Juana Viale a Jimena Monteverde: "Somos las dos patas del programa, vos la pata renga"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 01:05

Los comentarios picantes y las chicanas entre Juana Viale y Jimena Monteverde se convirtieron en un clásico de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Con ironía y humor, la conductora y la cocinera se "pasan factura" cada vez que la segunda lleva la comida a la mesa. Este sábado no fue la excepción, y ni bien comenzó el programa, las mujeres tuvieron un divertido intercambio de palabras.

"Tengo que hacer pasar a Jimena, porque sin ella no hay programa", dijo Juana al presentar a la encargada de armar el menú de la velada. "Somos las dos patas del programa, vos, la renga", agregó entre risas al referirse a la chef.

"No empieces porque después me pongo mal", le contestó Monteverde. "Después te ponés sensible y empezás a escribir cosas de amor en las redes", retrucó Viale haciendo referencia a los tuits que publicó esta semana la cocinera, en donde aclaraba que estos pequeños "pases de factura" siempre son en tono de broma y que ambas se llevan muy bien. "Exacto, cosas de amor que a veces no siento", respondió Jimena retomando el humor habitual.

Además de chicanear a Monteverde, Juana también se refirió durante los primeros minutos en la mesa al lugar que ocupa hoy en el programa de su abuela, a quien reemplaza momentáneamente debido a la pandemia del Covid-19. "Bienvenidos a la mesa de la señora Mirtha Legrand. No me pertenece este programa, aviso que estoy acá de suplencia, estoy haciendo un 'toro' desde hace ocho meses", explicó frente a sus invitados.

"No te sacan más de acá Juana", comentó Osvaldo Bazán, uno de los comensales. "No sé...", le contestó ella antes de comenzar a reírse.

Un look sexy y un saludo especial a su novio

En cada programa, Juana marca tendencia gracias a sus elegantes atuendos, los cuales se dedica unos minutos a presentar a pedido de Mirtha. Con gracia, la actriz modela los diseños exclusivos que preparan para ella todas las semanas. "Estoy revoloteando este vestido muy, muy lindo que me hizo el señor Gino Bogani", expresó ni bien inició la jornada.

"Es todo de gasa de seda natural en color berenjena oscuro, una belleza. Tiene una falda y como una especie de mini vestido abajo", explicó mientras daba vueltas. ¡Ay! ¡Se ven las piernas! ¡Qué transparencia Juana!, agregó divertida.

"Por supuesto también tengo estas joyas deliciosas, que son espectaculares. Un collar todo en brillantes que el señor Bogani engarzó al vestido Así que mujeres ya saben ¡Pueden engarzar joyas a los vestidos si se los hace Bogani!", continuó.

Mientras presentaba los accesorios, Juana no pudo evitar que la cámara tomara una pequeña lastimadura en uno de sus dedos, e inmediatamente explicó de que se trataba. "Completo el look con estos aros de brillantes y este anillo solitario. Acá me raspé toda contra la pared mientras regaba. Con brillantes pero riego las plantas, ojo que no hay muchas así", decretó pícara.

Por último, y antes de ir a un corte comercial, Viale le mandó un saludo muy especial a su novio, Agustín Goldenhorn. "Le quiero mandar un beso muy grande a Agus, que le sacaron las muelas de juicio. Necesita cariño y mimos, así que besos para él a distancia".

Conforme a los criterios de Más información