El polémico comentario de Matt Damon que le valió un comunicado y un pedido de disculpas a la comunidad LGBTQ+

Matt Damon ha negado haber utilizado en su vida personal un conocido insulto homofóbico después de haber sido ampliamente criticado por revelar, en una entrevista reciente, que erradicó el término de su vocabulario después de que su hija le dijera que era inaceptable.

El actor ganador del Oscar le había dicho a The Sunday Times que la palabra en cuestión (que denota un modo ofensivo para referirse a los homosexuales), se utilizaba comúnmente cuando él era un niño “con un sentido diferente” a sus actuales connotaciones.

El intérprete dijo que su hija cuestionó su actitud luego de que él incluyera la palabra en una broma “hace meses” y mencionó que eso lo hizo reflexionar al respecto . “Ella fue a su habitación y escribió un tratado muy largo y hermoso sobre lo peligrosa que es esa palabra. Entonces dije: ‘¡Retiro el insulto!’ Lo entendí“, explicó el actor este lunes en un comunicado enviado al medio estadounidense The Hollywood Reporter.

Damon, que en 2017 se disculpó por expresar que la agresión sexual era “un espectro de comportamiento” después de una protesta similar, enfrentó por ello críticas de activistas LGBTQ+.

El comediante bisexual Travon Free tuiteó: “Entonces Matt Damon descubrió ‘hace meses’ que se supone que no debe decir esta palabra. Hace meses. Hace meses”, insistió.

Más tarde, el actor dio una declaración a Variety argumentando que nunca había usado el insulto en su “vida personal” y consideró que la entrevista de The Sunday Times “llevó a muchos a asumir lo peor” y malinterpretar sus dichos.

“Expliqué que esa palabra se usaba constantemente e incluso formó parte en una línea de diálogo en películas mías tan recientemente como en 2003”, dijo Damon a Variety. “Mi hija, a su vez, expresó su incredulidad en relación a que alguna vez pudiera haber habido un momento en el que esa palabra se usara sin pensarlo. Para mi admiración y orgullo, ella fue muy elocuente sobre hasta qué punto ese término habría sido doloroso para alguien de la comunidad LGBTQ +, independientemente de cuán culturalmente normalizado estuviera”.

Y añadió: “Nunca he llamado ‘m...’ a nadie en mi vida personal y la conversación con mi hija no fue un despertar personal. No uso insultos de ningún tipo”, aclaró.

Damon, de 50 años, y su esposa, Luciana Barroso, tienen cuatro hijas de entre 10 y 23 años. No queda claro en la entrevista con The Sunday Times cuál de ellas fue la que hizo reflexionar a su padre.

El episodio fue tendencia en Twitter el lunes por la mañana y muchos usuarios se burlaron o criticaron al actor por sus comentarios. Stonewall, la organización benéfica de derechos LGBTQ+ de Reino Unido, describe la palabra como un insulto homofóbico y entre los muchos “términos de abuso que todavía se usan comúnmente”.

No es la primera vez que Damon suscita preocupaciones sobre sus puntos de vista en relación a la homosexualidad . En una entrevista con The Guardian de 2015, el actor dijo que pensaba que los actores homosexuales eran mejores intérpretes si guardaban silencio sobre sus vidas privadas, comentario que luego afirmó que fue “malinterpretado” durante una aparición en el programa de televisión estadounidense Ellen.

“Solo estaba tratando de decir que los actores son más efectivos cuando son un misterio. ¿Correcto?” le dijo a la anfitriona, Ellen DeGeneres. “Alguien lo recogió y dijo que dije que los actores homosexuales deberían volver al armario. Es estúpido, pero es doloroso cuando se dicen cosas que no crees y luego se representa que eso es lo que crees”, manifestó.

El actor está promocionando actualmente la película Stillwater, en la que interpreta a un padre estadounidense que intenta conseguir la liberación de su hija del encarcelamiento en Francia, donde ha sido condenada por asesinar a su amiga.

