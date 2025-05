La reaparición de Hayden Panettiere, tras cuatro años de duelo y sanación: “Necesitaba tomarme ese tiempo”

Muchos actores de Hollywood se desesperan si pasan una temporada sin ser convocados. Hayden Panettiere, no. La actriz de Héroes y Scream IV aseguró en una reciente entrevista que se siente agradecida por haberse mantenido alejada de las cámaras durante los últimos cuatro años .

En una charla con Us Weekly, Panettiere indico: “Me tomé cuatro años libres. No fue algo que planee, pero fue lo que sucedió. Ese descanso fue orgánico, y lo necesitaba desesperadamente ”. Según indicó, ese tiempo en el que se mantuvo fuera de las miradas indiscretas y los flashes les sirvió para reflexionar sobre su vida desde una perspectiva diferente.

“Me siento mucho más sólida y arraigada en este mundo, el mundo loco en el que vivimos”, describió, Y explicó: “Es saludable seguir evolucionando como persona. Siempre intento reinventarme y aprender más sobre mí misma, sobre mis deseos, necesidades, aversiones y todo lo demás. Pero nunca he sido esta versión de mí misma, nunca me he sentido tan cómoda siendo quien soy sin sentir la necesidad de disculparme por nada . Siento que por fin me he ganado el derecho a opinar”.

La actriz de Nashville está a punto de estrenar la comedia de terror, A Breed Apart, su primer trabajo luego del estreno de Scream IV, de 2023. En el tiempo en el que se mantuvo alejada del trabajo, Panettiere habló abiertamente de sus problemas con el alcohol y la adicción a las drogas, lo que llevó a su hija Kaya a mudarse a Ucrania por un tiempo con su ex, Wladimir Klitschko. También lidió con el dolor que le produjo la pérdida de su hermano Jansen, que falleció repentinamente debido a un agrandamiento del corazón no diagnosticado.

El actor tenía 28 años. “ Era mi único hermano y mi trabajo era protegerlo. Cuando lo perdí, sentí que perdí la mitad de mi alma... Siempre estaré desconsolada por él, nunca podré superarlo. No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida"> nunca superaré su pérdida ” , confesó en una entrevista con People.

Esta sorpresiva pérdida le causó un dolor y una tristeza tal que se empezó a reflejar en su propio cuerpo. “Simplemente me volví un globo” , reveló la intérprete de 35 años que, en cuestión de días, comenzó a hincharse y se volvió irreconocible. “No importaba lo que hiciera ni lo que comiera. Sé que el estrés y el cortisol que corre por el cuerpo pueden hacer eso. Ahora creo que mi cuerpo se estaba protegiendo, escudándose del mundo ”, explicó, además de confesar que llegó a aumentar casi 18 kilos.

Ese sobrepeso no solo reflejaba la angustia que Hayden sentía sino que reflotó un viejo trastorno del pasado: la agorafobia. “ Apenas podía salir de casa . Tuve que ver imágenes horribles de un paparazzi saliendo del funeral de Jansen, que tuvo lugar en un lugar muy privado, y fue impactante. No me reconocí. Mi agorafobia salió a la luz, algo con lo que he luchado en el pasado ”, se sinceró sobre este trastorno de ansiedad que implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado.

Panettiere ya había hablado de esta situación y de lo difícil que fue crecer frente a las cámaras, especialmente en 2006 cuando interpretó a la porrista con superpoderes Claire Bennet en la exitosa serie Héroes. “Como crecí en esta industria, te da miedo no tener un aspecto decente cuando sales por la puerta. Eso empezó a pasarme a los 16 años, cuando ya estás en una edad en la que no te sientes bien con los cambios en tu cuerpo, y ciertamente no necesitas que los hombres adultos comenten sobre nuestras inseguridades”, recordó.

Este sentimiento se incrementó cuando tuvo que regresar a los sets luego de ser mamá. “ Ninguna mujer debería aparecer ante una cámara a menos que así lo desee tres meses después de dar a luz. Yo me ponía fajas, y eso aumentaba mi depresión y afectaba mi opinión sobre mí misma . Dicen que debes hablarte a ti misma como lo harías con tus amigas, pero yo era muy, muy culpable de hablarme a mí misma de forma horrible”, reveló quien por ese entonces era parte del elenco de Nashville.

Sin embargo, conocer a la entrenadora de celebridades Marnie Alton la ayudó a salir de esa depresión y angustia. “Dábamos largos y hermosos paseos para desahogarnos y hacíamos una sesión de terapia. Ella me dio poder”, dijo sobre esta mujer que la ayudó a recuperar el control de su salud y su cuerpo. “Mi cuerpo empezó a reaccionar no solo por el ejercicio. Me permitió liberar el estrés, las altas expectativas que siempre había puesto sobre mí misma”, agregó orgullosa de sus logros en aquel momento.

A medida que sus inseguridades se desvanecían, también lo hacía su agorafobia. “ No hay nada como mirarse al espejo y sentir que te ves lo suficientemente bien como para salir por la puerta ”, aseguró.

Hayden Panettiere en 2023, durante el estreno de Scream IV Lev Radin