El Pollo Álvarez vuelve a la tele y se sincera sobre su matrimonio con Tefi Russo

Feliz con la vuelta de Nosotros a la mañana, el conductor habló con LA NACION y aseguró que tiene una adicción al trabajo y no puede manejarla

Liliana Podestá PARA LA NACION

Entusiasmado con el regreso de Nosotros a la mañana, que se había despedido de la pantalla de eltrece hace escasos dos meses, Joaquín “el Pollo” Álvarez le adelantó a LA NACION cómo será esta vuelta, habló sobre su relación con su mujer Tefi Russo, a dos años de su boda, y blanqueó que aún no se ponen de acuerdo en ser padres: “Ella ya es mamá de Mimi y no está preparada para un segundo hijo y yo me muero de ganas”.

-Pronto cumplís dos años de casado, ¿cómo va el matrimonio? A principio de año se habló de una crisis...

-Estamos muy bien. Lo cierto es que la pandemia no fue fácil para nadie y tenemos altos y bajos como cualquier pareja. Lo importante es que estamos muy bien, súper cómodos, contentos y disfrutando.

-¿Te enseñó a cocinar?

-¡No! Ya se resignó. Soy un inútil en la cocina. A veces quiero cocinar algo y la tengo atrás diciendo: “No pudo creer lo que estoy viendo”. La pone mal porque soy un inútil. Cuando vivía solo pedía delivery y ahora tengo comida casera y rica porque ella cocina como los dioses.

El conductor desmintió los rumores de crisis con su esposa, Tefi Russo Instagram @https://www.instagram.com/polloalvarez/

-¿Compensás encargándote de otra cosa?

-Sí. Estamos en 2021, cada uno tiene sus tareas en la casa. Yo lavo los platos, ordeno y levanto la mesa con Mimi, la hija de Tefi. Lavo la ropa, bueno, la pongo en el lavarropas y después la cuelgo y saco la basura. Nos distribuimos.

-Alguna vez contaron que tenés muchas ganas de ser papá y ella no tanto, ¿llegaron a un acuerdo?

-Ese es nuestro tema porque nos amamos mucho, nos elegimos y estamos súper cómodos uno al lado del otro. No nos apuramos y esperamos que el tiempo lo decida. Ella ya es mamá y no está preparada para un segundo hijo y yo quiero ser papá. Es un tema de conversación recurrente y no sabemos qué puede pasar con eso porque ni yo quiero que ella sea mamá sin querer serlo ni ella quiere que yo no sea papá. No queremos privar al otro de su deseo y estamos viendo. Optamos por esperar.

-¿Cómo es tu relación con Mimi, la hija de Tefi?

-Nos llevamos bárbaro. Es un amor de persona, linda, buena. Cualquiera que me conoce sabe que me gustan los chicos y me dicen que sería un gran papá, pero tampoco quiero presionar a Tefi porque así las cosas no me gustan. Ser papá es un gran deseo de siempre y estoy preparado para asumirlo en algún momento. Los dos somos muy relajados y nos amamos y jamás nos vamos a lastimar, al menos queriendo. Que sea lo que tenga que ser. Por ahora no estamos apurados y nos damos el lujo de disfrutar de otras cosas.

-¿Te sorprendió el regreso de Nosotros a la mañana?

-Fue una sorpresa porque volvió muy pronto. Siempre confié en este programa y creí que podría volver, pero no tan rápido, a dos meses de la despedida. Estaba trabajando en un programa de entretenimientos para eltrece y todas los llamados tenían que ver con eso, entonces cuando me dijeron que había una buena noticia, pensé que teníamos fecha para arrancar el fin de semana. Y no, vuelve Nosotros a la mañana. Una alegría enorme. El formato es el mismo con algunas cosas renovadas como la escenografía. Vamos a estar con Sandra Borghi y en el panel van a estar Sol Pérez, Carlos Monti, Paula Trapani, Ariel Wollman, Pampa Mónaco, Pablo Montagna, Gastón Marote y en los móviles Santiago Zeyen. Vamos a tener actualidad y también espectáculos, ocio para relajar un poco porque malas noticias hay todo el tiempo y me gusta cortar con humor o bailando.

Pollo Álvarez y Sandra Borghi vuelven a ponerse del frente de Nosotros a la mañana El Trece

-Se dijo que iba a estar Horacio Cabak y a último momento no arreglaron, ¿qué pasó?

-Hablé con Horacio y la realidad es que iba a estar, pero no firmó contrato. Se filtró el nombre y finalmente él no pudo arreglar con la radio y no logró acomodarse. Lamentablemente no va a poder estar, pero ganas había.

-Se despidieron porque empezaba el programa de Mariana Fabbiani, que no funcionó. ¿Se sienten un parche?

-El programa estuvo siete años al aire y yo me sumé en los dos últimos años y medio. Desde mi punto de vista, más allá de que a Nosotros a la mañana siempre le fue bien, entiendo que la tele es así, los programas terminan y no me molestan esas cosas porque son las reglas del juego. Fin de un ciclo, nos despedimos, gracias por todo, palabras emotivas, llanto. Y acá estamos otra vez. Tener trabajo es un privilegio y en lo personal, es todo para disfrutar. Amo lo que hago, siempre soñé con tener un programa en eltrece y no pregunto ni qué, ni cómo, ni por qué sino que vamos para adelante, todo alegría.

Sandra Borghi se emocinó en la despedida de Nosotros a la mañana - Fuente: eltrece

-¿Sentís presión por el rating?

-Nadie nos pidió nada, pero creo que si estás en un canal líder como eltrece la presión está y tenés que hacer un buen número. Es la primera A, como Boca y River que tienen que ganar... no digo que no puedan perder. Si el programa no funciona se termina, es así y hay que rendir, pero no sufro esa presión, me parece justa.

-¿Qué pasó con el programa de entretenimientos?

-Queda stand by. No sabemos bien el nombre, pero se va a llamar algo así como La burbuja del millón, porque hay diez participantes que juegan por plata. Estaba casi listo para lanzarlo, pero imagino que primero vamos a poner la energía en Nosotros a la mañana. Vamos de a poco. Estaba pensado para los sábados antes del programa de Mirtha o Juana.

-¿Qué fue de tu vida en estos dos meses?

-Horrible [risas]. Aproveché para dormir, pero con mucha culpa porque soy de la escuela del trabajo y no sé disfrutar si no lo tengo, y me cuesta irme de vacaciones y el tiempo libre. Igual seguí con Con amigos así, en KZO, pero era poco.

"No sé estar sin trabajar, no me sale", asegura Álvarez DIEGO SPIVACOW / AFV

-¿Sos consiente de tu adicción al trabajo?

-Estoy acostumbrado a estar todo el día trabajando. Soy muy consciente y siempre lo contaba con orgullo, pero ahora siento que no está tan bueno porque también hay que saber parar. Todavía no puedo, me vuelvo loco, no sé estar sin trabajar, no me sale. Toda la vida lo necesité y todavía no puedo relajar.

-¿Y qué dice Tefi?

-Está feliz porque ya no me aguantaba más en casa. Creo que ella fue la que más festejó esta vuelta.

-¿Tenés otros proyectos?

-Me gustaría meterme en producción alguna vez, aunque siempre aporto mi punto de vista con mucho respeto porque me gusta. Empecé a trabajar a los 15 años haciendo fotocopias en una librería, después repartía las resmas y finalmente me ascendieron a atención al público. Fantaseo con tener una librería aunque no descarto otros rubros. Hace poco que me va bien en la tele, así que siempre tuve que ganarme la vida en algo más y mientras hacía castings trabajaba en una verdulería, repartía folletos. En mi familia me inculcaron la cultura del trabajo.

-Se te nota muy inquieto, ¿tenés algún cable a tierra?

-Volver a casa y tomarme unos mates es el indicador de que se terminó el día. Es un placer absoluto. Y hacer deportes. En este momento hago yoga, juego al fútbol y entreno.