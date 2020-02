El productor asegura que Pamela Anderson solo quería que él se haga cargo de algunos impuestos Fuente: Archivo

Doce días duró apenas el matrimonio entre Pamela Anderson y Jon Peters, y tras dos semanas de haberse separado, el productor decidió salir a contar su versión de la historia de forma pública. En una entrevista con Page Six, el hombre reveló que fue ella quien le propuso casamiento y que lo habría hecho por razones económicas.

"No voy a mentir, la verdad es que cuando ella me mandó un mensaje de texto diciéndome que se quería casar, fue como un sueño hecho realidad, incluso teniendo en cuenta el hecho de que yo estaba comprometido con otra persona y estaba a punto de comenzar a convivir con mi futura esposa", reveló Peters.

Según declara el productor, la rubia necesitaba pagar algunos impuestos, y lo que realmente buscaba era que él se haciera cargo. "Yo dejé todo por Pam", afirmó. "Ella tenía que abonar unos 200 mil dólares de impuestos y no podía hacerlo, yo me hice cargo de todo eso y así me agradece. No hay mayor bobo que un viejo bobo", señaló.

Un representante de Anderson, le aseguró a la revista People que todo lo que cuenta el productor es mentira. "Lo que él dice no es solamente una falacia, sino que es ridículo. A pesar de los continuos esfuerzos del Sr. Peters de obtener una respuesta de la Sra. Anderson, ella no tiene ningún comentario para hacer y solo desea que él se encuentre bien", indicaron.

Anderson, de 52 años, y Peters, de 74, celebraron su unión en enero, con un ceremonia íntima y secreta en Malibú Crédito: The Grosby Group

El 1 de febrero, fue la actriz y modelo quien le comunicó al mundo que se había separado, a pocos días de concretar la boda . "Me he emocionado mucho por la cálida respuesta de la gente ante mi unión con Jon", expresó Anderson. "Agradeceríamos mucho poder contar con su apoyo mientras nos tomamos un tiempo separados para reevaluar qué es lo que queremos el uno del otro. La vida es un camino y el amor un proceso. Con esa verdad universal en la mente, decidimos entre los dos poner en pausa los trámites para tener nuestro certificado de matrimonio y enfocar nuestra fe en el proceso. Gracias por respetar nuestra privacidad", decía el comunicado.

Según confirmó la rubia, a pesar de que realizaron la ceremonia de unión el 20 de enero, la pareja no había terminado de completar los papeles legales para estar unidos oficialmente en matrimonio.

Anderson y Peters habían tenido un romance hace 30 años, y según contó él, nunca pudo olvidarla. "Hay mujeres bellas por todos lados, y podría haber elegido a cualquiera, pero durante los últimos 35 años solo la quise a ella", había expresado el productor tras pasar por el altar. Y agregó: "Me pone salvaje, de una buena manera. Me inspira. Yo la protejo y la trato de la forma en que se merece ser tratada".

Peters es un exestilista devenido en importante empresario de la industria cinematográfica. Entre los grandes éxitos producidos por él se encuentra la versión de Nace una estrella que ganó el Oscar en 1976, y también la protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018. El hombre estuvo casado con la actriz Lesley Ann Warren y con la productora Christine Forsyth-Peters. También tuvo un romance de 12 años con Streisand.