El recuerdo de Reina Reech que hizo llorar de emoción a Cecilia “Caramelito” Carrizo y el día que salvó de la muerte a Patricia Dal

Reina Reech estuvo este viernes como invitada en el ciclo A la tarde y emocionó a Cecilia Carrizo cuando recordó cómo comenzaron a hacer Caramelito y vos, ciclo infantil de 1999 que fue muy exitoso y que una producía y la otra conducía.

“Hace muchos años, Nacha Guevara dio un seminario en mi escuela, sobre cómo concretar los deseos con un mapa del tesoro: tenés que armar una cartulina con tus deseos, y elegí una foto de bella modelo con un montón de televisores atrás. A los pocos meses vino Cecilia a la escuela y me dijo que quería que le hiciera un programa para niños. Nos llevamos maravillosamente bien, la trataba como si fuera una muñequita”, contó la actriz y coreógrafa.

Mientras seguía con su relato, las cámaras tomaban a Carrizo notablemente emocionada desde el panel y explicó que su hermano Martín, que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrofia), había escrito las canciones para ese programa. “Un día Reina se sacó un anillo de oro y brillantes y me lo regaló”, dijo Carrizo, para ejemplificar lo desprendida que su mentora fue con ella. Y Reech cerró el tema contando que ambas se reencontraron recientemente en el programa de Juana Viale, y que recordó todo lo lindo que habían vivido juntas en ese programa infantil. “Colaboré con Martín de ambas formas, económica y emocional”, subrayó la actriz, en referencia al tratamiento que lleva adelante el hermano de la conductora para llevar una mejor calidad de vida.

Además, Reech recordó el día que salvó a la actriz y vedette Patricia Dal de la muerte. “Filmábamos una película en la que las dos estábamos montadas a caballo y a Patricia se le desbocó. Yo no sabía andar demasiado, pero me hice la amazona, fui tras ella que entró en pánico, agarré las riendas de su caballo, lo frené, ella voló y tuvo un golpe en el coxis. Después se desbocó el mío y me di un golpe en la nariz. Terminé en la clínica del doctor Juri, que me tuvo que hacer una reconstrucción”.

En el juego del “Verdadero-Falso”, Reech relató que no tuvo buena experiencia con Ricardo Fort. “Si le ponías una mala nota en el Bailando por un sueño a las chicas que trabajaban con él, te maltrataba. Una vez tuvo que ir a ver al médico, por un dolor en el pecho, de lo mal que la había pasado”, reveló la actriz.

También reveló que conoció a Nicolás Repetto cuando estaba saliendo con el actor Raúl Taibo. “No ‘icardeo’ nada porque corté con Raúl, salí un verano con otra persona y unos meses después Nico me invitó al cine”, aclaró, al tiempo que negó que le gustaran los hombres más jóvenes. “Me da miedo, inseguridad, y entonces no arranco”, explicó sobre los las limitaciones que encuentra al momento de conocer a alguien de menor edad que ella.

LA NACION