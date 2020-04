El represente del cantante canadiense desmintió cualquier tipo de maltrato de Bublé hacia su esposa Crédito: Instagram

Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé , hacen " vivos " de Instagram todos los días para acompañar virtualmente a sus seguidores en tiempos de cuarentena. Fue durante una de estas transmisiones que llamó la atención una actitud del cantante: tomó bruscamente del brazo a la actriz y muchos lo tildaron de " maltratador ". Lopilato fue la primera en desmentirlo , y ahora el representante de Bublé también habló al respecto: " Es ridículo ".

Después de la polémica que despertó la transmisión en vivo del sábado, la revista People se comunicó con el representante del cantante - quien no quiso que se publicara su nombre- y expresó una breve opinión: "No haremos más comentarios sobre esta ridícula acusación. Todo lo que hay que hacer es verlos juntos en Facebook Live todos los días": Y agregó: " Son compañeros iguales y amorosos y se tratan con el mayor respeto . Son una pareja hermosa".

Una acusación, que la actriz desmintió

De esta manera, lo que en un principio fue muy bien recibido por el público virtual como una iniciativa solidaria y empática, terminó convirtiéndose en un escándalo mediático para Lopilato. Dado el contexto actual de pandemia de coronavirus , la actriz abrió la puerta de su hogar en Canadá para compartir un rato junto a sus seguidores y siempre se mostró acompañada de su esposo . Este fin de semana algunos gestos de Bublé hacia su mujer fueron duramente cuestionados y muchos le comentaron su preocupación por el "maltrato" del cantante.

Recordemos que la actriz hizo un posteo donde defendió a capa y espada a su esposo : "Después de todo el dolor que pasamos juntos, hoy más que nunca sé con quién estoy casada". Y en otro directo de Instagram agregó: "Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina, y sus mensajes me demuestra una vez más todo el amor que me tienen y nos tienen. Así que gracias, pero no es mi caso, no soy víctima de violencia de género ".