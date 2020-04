Luisana Lopilato sobre la violencia de género: "Gracias por preocuparse, pero no es mi caso"

13 de abril de 2020 • 18:35

El viernes pasado, durante una transmisión en vivo hecha a través de Instagram, algunos gestos de Michael Bublé con Luisana Lopilato preocuparon a los fans de la actriz, que comenzaron a sospechar que el cantante ejercía violencia de género contra su esposa. En el video que se volvió viral , el canadiense le pega un codazo a su esposa, aparentemente molesto, para luego mirarla y tironearla hacia su lado, tratando de dejar en claro que se trataba de una broma.

Al día siguiente, la actriz salió a hacer un descargo a través de sus redes . Sin embargo, el posteo publicado el sábado por la madrugada se llenó de comentarios que le pedían que se fuera del hogar y que le aseguraban que no estaba sola, que iban a apoyarla y contenerla. Hoy, la pareja volvió a hacer una transmisión en vivo, y antes de compartir con el público una receta familiar de ñoquis, Luisana se tomó unos minutos para hablar del tema.

"Antes de empezar, porque veo que ya hay mucha gente conectada, quiero decirles a todos que leí sus mensajes el fin de semana y estoy totalmente agradecida. Gracias por preocuparse, es muy importante que estemos atentos a estas cuestiones que se mencionaron, pero que por suerte yo no sufro", expresó mirando seriamente a la cámara, con Bublé a su lado. "Es importante estar atentos para ayudar a las mujeres que sí la están pasando mal", agregó.

"Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores con este tema. Estoy orgullosa de ser argentina, y sus mensajes me demuestra una vez más todo el amor que me tienen y nos tienen. Así que gracias, pero este no es mi caso", culminó antes de cambiar de tema.

El fin de semana, en Twitter, muchos usuarios comenzaron a compartir preocupados distintos gestos de Bublé para con su mujer. En uno de los vivos, al músico se lo nota algo molesto porque su esposa no cumplió con el horario de grabación. "Estaba haciendo unos cupcakes para los chicos", aclaró ella. "Siempre llega tarde a todos lados. Le miento al médico, le miento al dentista...Les invento que hay mucho tránsito", acotó Bublé. En el final de otra transmisión, al no advertir que la cámara seguía grabando, el músico le dice a su esposa: "Voy a matarte", aunque el contexto no queda muy en claro.

Durante el resto de la transmisión, la pareja no volvió a hacer mención al tema y se dedicó a cocinar la pasta que comerán esta noche. Además, contaron que pasaron un gran fin de semana en familia celebrando las pascuas con sus hijos. "Gracias por preocuparse, su amor me llega todos los días", expresó Luisana al final del vivo.