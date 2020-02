El retiro de Cameron Diaz: " Mas de la mitad de mi vida se la di al público"

Cameron Diaz, cada vez más lejos de Hollywood Fuente: Reuters

Diario El País SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de febrero de 2020 • 00:01

En los últimos años, actrices como Renée Zellweger o Kirsten Dunst han optado por desaparecer un tiempo hasta encontrar un papel a su altura. Pero este no parece ser el caso de Cameron Diaz.

La actriz, que se dio a conocer con la película La máscara a comienzos de los noventa, hace ya un lustro que vive de espaldas a Hollywood. Y en 2018 confirmó su retiro del cine. "Durante décadas fue lo que hice porque sabía hacerlo y me mantenía ocupada", confesó a Gwyneth Paltrow. Pero Diaz ya no se conforma, ahora quiere ser ella misma y centrarse en lo que de verdad ama: su familia formada por su marido, el músico Benjamin Madden, y la pequeña Raddix.

El pasado 3 de enero la pareja publicó en sus respectivas cuentas de Instagram que acababan de ser padres. Diaz, de 47 años, y Madden, de 40, han reiterado que valoran por encima de todo su privacidad. En el comunicado explican que aunque están "muy felices de compartir la noticia" también sienten "un fuerte instinto de proteger la intimidad de la pequeñita". Por eso, "no vamos a publicar fotos o compartir más detalles, con la excepción de que es muy, pero muy linda", han resaltado.

Cameron Diaz y su esposo Benjamin Madden Fuente: Reuters - Crédito: @benjaminmadden

Hubo un tiempo en que Diaz era una de las mujeres más deseadas y envidiadas del mundo. Conquistó al público en La boda de mi mejor amigo, y a esta le siguieron Cómo ser John Malkovich, Vanilla Sky, La cosa más dulce y así, hasta más de medio centenar de proyectos en un cuarto de siglo. Con la película de animación Shrek conquistó a toda la familia y el drama La decisión de Anne justificó ante la audiencia que entre 2007 y 2008 se convirtiera en la actriz mejor pagada de Hollywood con 50 millones de dólares (unos 45 millones de euros). Su éxito fue imparable. "Comencé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, hace ya 25, y eso es mucho tiempo. Le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si es que decido hacerlo", explicó la intérprete a InStyle tiempo atrás.

"No extraño la interpretación. Ahora estoy buscando mi espacio de bienestar, pero, sea lo que sea que haga, tiene que ser algo que me apasione y que no lo sienta como un esfuerzo", continuó con motivo del 25° aniversario de la revista. La última película en la que participó Diaz fue la versión del musical Annie, en 2014.

Esto llevó a su amiga y también actriz Selma Blair a hacer un comentario en la primavera de 2018 que generó más revuelo del que pretendía. "No necesita hacer más películas. Tiene una buena vida", dijo su compañera de reparto en La cosa más dulce. Y saltaron todas las alarmas. Blair se vio obligada a rectificar y bromear en un tuit: "Cameron Diaz no se retira de nada. Y más noticias. Yo me retiro de ser su portavoz". Pero la actriz no debía ir tan desencaminada cuando pocas semanas después Diaz afirmó en una entrevista para Entertainment Weekly que "literalmente" no estaba haciendo nada. "Estoy semi retirada, bueno, en realidad estoy retirada", confirmó.

Esta marcha atrás de los focos coincidió con el inicio de su relación con Benji Madden, DJ y miembro de la banda de rock Good Charlotte. Los presentó la actriz, diseñadora y antigua compañera de aventuras de Paris Hilton, Nicole Richie. Ella está casada con Joel Madden, hermano gemelo del también productor musical. Y fue amor a primera vista. Siete meses después, el 5 de enero de 2015, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia muy íntima que dejaba entrever cómo sería su vida en común. "Nos casamos en el salón de casa, rodeados de nuestros amigos. Hicimos una pequeña fiesta en la pista de tenis de nuestro jardín", reveló Diaz, quien dedica ahora su tiempo a una vida más hogareña.

Estos últimos años la actriz también ha mostrado su faceta más reivindicativa. Con la publicación del proyecto El libro de la longevidad. Vive fuerte, vive mejor; El arte de envejecer bien -publicado en 2016- se sumó a otras compañeras de profesión que han criticado públicamente que la edad de una mujer sea vista como un aspecto negativo en la industria del entretenimiento. O, como sentenció Diaz en una entrevista en el Daily Mail, "que cumplir años sea usado en tu contra solo perpetúa el mito de que lo viejo es feo o con menos valor".

En una de sus últimas apariciones públicas, la actriz habló de cómo estos años le han permitido experimentar la sensación de no tener gente detrás de ella pendiente todo el tiempo de lo que ocurre en su vida. "Es divertido que no sepan lo que estoy haciendo, porque mi tiempo es todo para mi. No estoy promocionando ninguna película y, como no estoy promocionando nada, no tengo que darle nada a nadie. No voy a hacerlo más, voy a vivir mi vida", comentó a la revista InStyle. Y adelantó: "Tengo algunos proyectos en mente, pero es demasiado pronto para hablar de ellos".