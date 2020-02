Mathew Perry recibió un breve pero cariñoso saludo por el día de San Valentín de parte de su novia, Molly Hurwitz Crédito: Instagram

Febrero es el mes del amor. Decenas de parejas demuestran con gestos y mensajes lo mucho que se quieren, llenando las redes de melosos posteos para celebrar el día de los enamorados. Esto aplica a todo el mundo, incluyendo a Matthew Perry y su novia Molly Hurwitz, quien le dedicó al actor una divertida publicación de Instagram. "Feliz San Valentín a mi persona favorita", escribió la manager de talentos y productora.

Según reporta People, en el posteo realizado desde la cuenta privada que tiene Hurwitz en la red social, agregó: "Segundo año siendo mi cita para el Día de los Enamorados, pero el primero como un influencer de Instagram". De este modo, la joven hizo alusión al reciente arribo de Perry a Instagram, que en pocos días consiguió sumar más de 5,2 millones de seguidores. El mensaje fue acompañado de una imagen en la que se puede ver al actor durmiendo una siesta en un sillón, la misma que él utiliza como foto perfil.

El primer medio en informar que Perry se encontraba en pareja con Hurwitz fue US Weekly, que publicó en enero que el ex Friends estaba saliendo "hacía poco tiempo" con la productora. "Ella no está con él por la fama, pero adora la atención que está recibiendo a partir de la relación que mantienen", le confió una fuente cercana a la pareja al medio estadounidense.

Perry provocó una tormenta en internet luego abrir su cuenta de Instagram, provocando así el reencuentro entre el elenco de la sitcom menos pensado: Jennifer Aniston y él eran los únicos dos "amigos" que todavía no estaban en la red social. La primera que se había asomado por allí fue Lisa Kudrow, quien se unió en 2014; el segundo fue Matt LeBlanc, en 2016, David Schwimmer lo hizo en 2018 y, el año pasado, Courteney Cox y, finalmente, Aniston.

Cuando le tocó el turno del actor de 17 otra vez, decidió hacerlo compartiendo un pequeño video de su personaje de Friends, Chandler Bing, bailando excitado con el texto: "Así de feliz estoy de llegar al fin a Instagram". Entre las otras fotos que publicó se encuentra una con el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y otra junto a Jennifer Aniston en celebración del cumpleaños 51 de la actriz.

Anteriormente los papparazzis habían capturado fotos de Perry y su novia juntos. En las imágenes se puede ver al actor en la puerta de un restaurant italiano al que concurrieron, pero fue su descuidado aspecto físico lo que llamó la atención, ya que su pelo se veía despeinado y parecía muy cansado.

El comienzo de los problemas de Perry con el alcohol llegó junto con el éxito de Friends, serie que protagonizó entre 1994 y 2004. "Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso, hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción", afirmó en una entrevista.

Matthew Perry y su novia fueron captados meses atrás por los paparazzi Crédito: GROSBY GROUP