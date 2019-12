Kevin Spacey volvió a enviar un saludo navideño personificando a Frank Underwood

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de diciembre de 2019 • 16:49

Una vez más, Kevin Spacey volvió a ponerse en la piel su personaje de House of Cards para enviar un mensaje. Al igual que el año pasado, el actor grabó un saludo navideño utilizando el tono de voz de su famoso personaje, Frank Underwood, sorprendiendo a todos.

"No creerían que me iba a perder la oportunidad de desearles una feliz Navidad, ¿o sí?", comienza diciendo en el video. "Fue un año bastante bueno y estoy agradecido de tener mi salud nuevamente. Teniendo en cuenta esto, hice algunos cambios en mi vida y me encantaría que se unan a mi en esto", continúa.

Y señala: "Mientras nos adentramos en 2020, quiero emitir mi voto para que haya más acciones buenas en este mundo. Y sí, ya sé lo que están pensando, '¿estás hablando en serio?', pero sí, lo digo muy seriamente. No es tan difícil, créanme. La próxima vez que alguien haga algo que no les guste, pueden ir al ataque, pero también pueden contener ese fuego y hacer lo inesperado. Pueden matarlos con un acto de amabilidad".

Esta es la segunda vez que el actor se pone en la piel de su personaje más popular para emitir un mensaje. El año pasado realizó un video similar para defenderse de las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra, después de haber sido procesado por la Justicia.

Spacey se ha mantenido alejado de las redes sociales durante un año. El protagonista de la serie de Netflix fue acusado de acoso sexual por más de una docena de hombres en 2017. El actor Anthony Rapp fue el primero en afirmar que Spacey intentó abusar de él cuando tenía 14 años y, entre otras presuntas víctimas, también se encuentra Harry Dreyfuss, hijo del reconocido intérprete Richard Dreyfuss, quien reveló haber sido manoseado por el actor en su adolescencia.

Además tuvo que presentarse ante la Justicia después de que un joven de 18 años denunciara que en julio de 2016 el actor le metió la mano en sus pantalones dentro de un bar, en la isla de Nantucket, Massachusetts, Estados Unidos. Sin embargo, los fiscales retiraron los cargos que pesaban en su contra por este delito después de que el joven que lo había acusado desistiera de su denuncia radicada en los tribunales de Massachusetts.