El silencio de Blake Lively ante el anuncio de compromiso de Taylor Swift: “No la felicitó ni piensa hacerlo”

El anuncio del compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce revolucionó las redes y los medio de los Estados Unidos, que cubrieron la noticia desde todos los ángulos posibles: repasos de la historia de amor entre la cantante y el deportista, detalles sobre el anillo y el pedido de matrimonio, cómo fue la reacción de los ex de ambos y también quiénes fueron los famosos que los felicitaron por el anuncio. Y entonces, sucedió lo esperable: los ojos se posaron sobre quien fue hasta hace poco tiempo la mejor amiga de la cantautora: Blake Lively.

Travis Kelce y Taylor Swift están comprometidos (Foto: Instagram @taylorswift)

¿Cuál fue su reacción? Ninguna. O al menos, no de manera pública. Según informan varios medios, Lively no felicitó a Swift por su compromiso. “Blake no se comunicó con ella y no tiene pensado hacerlo”, le contó una persona muy cercana a la esposa de Ryan Reynolds al Daily Mail.

“Ella considera que no es el momento. ¿Qué sentido tendría contactarla ahora? De verdad que no tiene sentido. Blake tiene asuntos más importantes que atender”, añadió la fuente, haciendo referencia al drama legal que la actriz mantiene con el actor, guionista y director Justin Baldoni.

Taylor Swift lució su anillo de compromiso tras la propuesta de Travis Kelce (Foto: Instagram/@taylorswift)

Más allá de la falta de reacción en este momento exacto, la fuente dio detalles sobre como la actriz de Gossip Girl está sobrellevando la distancia que desde hace meses impuso su examiga. “Blake no habla sobre Taylor en absoluto y no reflexiona sobre el fin de su amistad. Eso es un tema que sí hemos hablado antes, sobre qué iba a pasar, si ella iba a estar en la boda, cómo sería... Todo eso. Pero ahora, solo hay silencio”, añadió.

“Hoy en día, no existen dudas sobre la posibilidad de que Blake esté en la boda. Simplemente, es imposible. Ella lo sabe y no creo que quiera hablar sobre eso”, agregó la fuente. “Digámoslo claro: Blake no está encerrada en su casa obsesionada con el compromiso de Taylor, porque tiene su propia vida en la que concentrarse”.

La amistad entre la actriz y la cantante terminó abruptamente a principios de este año, cuando Swift se vio involucrada mediática y judicialmente en la batalla que enfrenta a los protagonistas de la película Romper el círculo.

En enero, Justin Baldoni presentó una demanda de 400 millones de dólares contra Lively, Reynolds y su publicista, alegando difamación, extorsión y otros cargos. La demanda, finalmente, fue denegada, pero entre los documentos que presentó ante la justicia, figuraban mensajes de textos de Lively que aludían a la cantante.

Blake Lively y Taylor Swift en una de sus tantas salidas públicas. antes de que estallara el escándalo de los mensajes REUTERS

“Resulta que tengo algunos dragones. Para bien o para mal, pero normalmente para bien”, decía mensaje de la actriz, que quería convencer al director de hacer ciertos cambios en el guion de la película, aludiendo a que contaba con el apoyo de dos “dragones” poderosos: su esposo, Ryan Reynolds, y la cantante, a quienes consideró sus “socios más confiables”.

“Porque mis dragones también protegen a quienes luchan junto a mí. Así que, en realidad, todos nos beneficiamos de mis hermosos monstruos. Vos también lo harás, te lo prometo”, aseguraba la actriz en su mensaje.

En mayo, Swift recibió una citación para comparecer ante el tribunal como testigo en la escandalosa causa judicial que enfrenta a Blake y Baldoni. En ese momento, una fuente cercana a la estrella del pop le contó a People que la amistad entre las dos rubias se había “estancado” porque Taylor no quería “formar parte de este drama”.

Abrazadas y riendo como niñas, así solían mostrarse la cantante y la actriz antes de dar por finalizada su amistad Julio Cortez - AP

Después de idas y vueltas, Baldoni retiró el pedido de citación a la cantante de “Cruel Summer” y extraoficialmente se informó que el motivo de la decisión radicaba en que la cantante había decidido facilitarle la información que solicitaba: los mensajes de texto y mensajes en los que la actriz se refería al conflicto entre ellos en medio de la filmación de la película.

Lo que el equipo de Baldoni quería corroborar era la versión que aseguraba que la esposa de Ryan Reynolds había extorsionado a su amiga, para que se involucre en su defensa.

Los letrados presentaron la denuncia en un nuevo expediente judicial, alegando que la actriz amenazó a la cantante para que entre en el campo de batalla. “La insistencia de los demandados de que la citación [a la cantante] busca información irrelevante es errónea”, escribió Bryan Freedman, uno de los abogados de Baldoni en el documento presentado ante el juez. El letrado recibió un mensaje de una “fuente que probablemente tenga información fiable”, alertando sobre maniobras “sucias” de la actriz.

El vínculo entre Swift y Lively terminó cuando la cantante se vio involucrada en la disputa mediática y judicial que la actiz mantiene con Justin Baldoni EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Concretamente, la acusa de haberle pedido a Swift que borrara todos los mensajes de texto, audio y mails en los que se refieren al conflicto que se presentó durante la filmación de Romper el círculo, la película que protagonizó junto a Baldoni.

El escrito incluye otra acusación aún más impactante: sugiere que el abogado de Lively contactó al abogado de Swift “y exigió que la cantante publicara una declaración de apoyo” además de insinuar que “si se negaba a hacerlo, los mensajes de texto privados de naturaleza personal en posesión de Lively serían publicados”.

Desde que estalló el conflicto y salieron a la luz los mensajes que Lively le envió a Baldoni mencionando a Swift, las dos amigas no volvieron a mostrarse juntas en público.

El miércoles 13 de agosto, millones de fanáticos de Swift estuvieron muy pendientes de sus movimientos en las redes. Es que ese fue el día elegido por la cantante estadounidense para realizar una serie de anuncios sobre próximo álbum, The Life of Showgirl, que será lanzado en octubre. Y cuando finalmente la intérprete reveló los títulos de sus nuevos temas, uno de ellos no pasó inadvertido.

Taylor Swift dio a conocer la tapa de su nuevo álbum (Foto: Instagram/@taylorswift)

Es que la sexta canción del nuevo disco de Swift tiene un título por demás sugestivo: “Ruin The Friendship” (Arruinar la amistad) y miles de seguidores de la cantante están convencidos de que, al fin, la artista se referirá en primera persona a su finalizado vínculo con Lively.

El juicio en el que la actriz acusa al director de acoso sexual y de haber tomado represalias profesionales en el marco de la producción de Romper el círculo comienza el 9 de marzo de 2026, en el Tribunal de Distrito Federal del Sur de Nueva York.