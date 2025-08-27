Se casa Taylor Swift: un anillo especial, un récord en Instagram y la empresa argentina que se subió al furor

Este martes, Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce. La pareja compartió el feliz momento con sus fanáticos a través de una serie de fotografías románticas. Con el paso de las horas se empezaron a conocer más detalles del íntimo momento, del lugar y la fecha donde la estrella de fútbol americano hizo la gran pregunta a la reacción de Donald Trump, el récord que rompieron en Instagram y hasta la estrategia de la empresa argentina que se subió al furor que genera la estrella pop.

Un lugar de ensueño

El lugar que eligió Travis Kelce para hacerle la gran pregunta a Taylor Swift fue su finca ubicada en Leawood, en el estado de Kansas, una mansión con terrenos amplios a su alrededor que adquirió en el 2023, en medio de su incipiente romance con la cantante para tener más privacidad.

Taylor Swift y Travis Kelce mostraron algo de la propuesta en el anuncio compartido (Foto: Instagram @taylorswift)

Según las imágenes que la pareja compartió en sus redes sociales, la estrella de la NFL decoró una de las glorietas de su extenso jardín con cientos de flores rosas y blancas. Según publicó PageSix, el lugar de ensueño que Kelce ambientó para hacer la propuesta fue un guiño a Lover, el álbum que la cantante lanzó en 2019 y que presentó con una estética floral similar.

“El lugar donde se comprometieron se parece al jardín donde Taylor tuvo la sesión de fotos de Lover”, escribió un fan en la red social X y dejó en evidencia el guiño. “Taylor y Travis se comprometieron en el jardín de Lover”, sumó otro agudo observador.

El anillo, un diseño del novio

Kelce estuvo en cada detalle de la propuesta, y el anillo no quedó fuera de su plan maestro. Es que, en lugar de elegir una pieza en una costosa joyería, optó por convertirse en el diseñador de la joya junto a Kindred Lubeck, una artesana con sede en Nueva York que es muy conocida en las redes sociales.

Así es el anillo de compromiso de Taylor Swift (Foto: Instagram @taylorswift)

“Kelce colaboró ​​con Kindred Lubeck, de Artifex Fine Jewelry, para diseñar el anillo. Le propuso matrimonio con un diamante de mina antigua de talla brillante, redondeado en las esquinas, engastado en bisel en oro amarillo con un grabado en el lateral de la banda”, describió la edición estadounidense de Vogue este martes luego de la romántica escena.

En cuanto al look de la novia, Swift eligió un vestido de seda a rayas blancas y negras de aire romántico y veraniego de la firma Ralph Lauren, que combinó con sandalias Louis Vuitton de color camel y su reloj Cartier con incrustaciones de oro y diamantes.

¿Cuándo sucedió realmente el compromiso?

Fue Ed Kelce, el padre del novio, quien dio a conocer algunos detalles de la propuesta luego de la sorpresa que causó el anuncio por parte de los protagonistas en sus redes sociales. “Estaban a punto de salir a cenar cuando le dijo: ‘Salgamos y tomemos una copa de vino’. Fue entonces cuando él le hizo la pregunta y fue hermoso”, confió el hombre en una entrevista que le concedió a ABC News 5 Cleveland el martes.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce (Foto: Instagram @taylorswift)

El futuro suegro de la estrella pop reveló, además, que su hijo le propuso matrimonio a Swift hace casi dos semanas. “Iba a posponerlo hasta esta semana. Creo que tal vez se estaba poniendo un poco ansiosa, pero él quería esperar para hacer algo grandioso, para convertirlo en un gran evento especial”, continuó con las revelaciones el señor Kelce. Sin embargo, lo convenció de no esperar más porque el hecho de arrodillarse y pedirle que se case con él ya era suficientemente especial.

Sobre el final de la nota, Kelce contó que tanto su familia como la de la cantante se enteraron de la noticia luego de la propuesta, a través de un llamado de FaceTime. Pese a las declaraciones del padre del jugador, todavía se desconoce la fecha exacta del evento.

De la sorpresiva reacción de Trump al like de Meghan Markle

Taylor Swift y Travis Kelce son una de las parejas más buscadas del momento EZRA SHAW - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El compromiso de Swift y Kelce no pasó desapercibido para nadie. Incluso, algunos famosos se hicieron eco de la propuesta y hasta se vieron eclipsados por la movida. Meghan Markle, quien le puso un like al posteo, vio algo opacado el estreno de la segunda temporada de With Love, Meghan. También dejó su aprobación a la propuesta su esposo, el príncipe Guillermo.

Entre las estrellas del mundo de la música que celebraron la unión se encuentran Katy Perry, Selena Gomez, Justin Timberlake, Demi Lovato, Avril Lavigne, Camila Cabello, Cardi B, Jennifer Lopez y Meghan Trainor. Sabrina Carpenter, quien colaboró en uno de los temas del nuevo disco de Swift, compartió la publicación de su amiga en sus historias de Instagram junto a 10 corazones blancos.

Donald Trump Has Wished Taylor Swift And Travis Kelce “A Lot Of Luck” On Their Engagement. The

Sin embargo, las felicitaciones que más llamaron la atención fueron las del presidente Donald Trump, quien en varias oportunidades despreció y criticó a la artista con dureza. El mandatario estadounidense se refirió al tema durante la séptima reunión con su gabinete. Allí, una periodista le consultó su opinión sobre el compromiso de la intérprete de “Love Story” con el reconocido deportista.

“Tengo que decirle que acaba de pasar una de las noticias más importantes dentro de la cultura pop: Travis Kelce y Taylor Swift anunciaron su compromiso“, le informó la periodista a Trump frente a las cámaras. ”Así que el mundo quisiera saber su opinión", agregó. De inmediato, el republicano le deseó mucha suerte a la pareja. “(Travis Kelce) es un gran jugador y creo que es un gran tipo, y creo que ella es una persona estupenda, así que les deseo mucha suerte”, aseguró el mandatario.

El récord que la pareja rompió en Instagram

En menos de 24 horas, el anuncio generó una revolución en Instagram: logró superar los 30 millones de likes, una cifra que sube el posteo al podio de los favoritos de los usuarios pero que no llega ni cerca a rozar la publicación con más interacciones de la historia. Es que el primer lugar sigue en manos de Lionel Messi, su carrusel del 18 de diciembre del 2022 y el festejo luego de lograr el campeonato mundial de fútbol que se disputó en Qatar.

La publicación de Leo Messi

Aunque no quedó en el primer lugar, el posteo se quedó con algunos laureles: según publicó la revista Billboard a partir de datos de Meta, el anuncio superó el millón de reposteos, más que cualquier otra publicación en la historia de la plataforma. Y lo hizo en apenas seis horas.

La empresa argentina que se subió a la revolución

En noviembre del 2023, la imagen del beso que Taylor Swift le dio a su entonces flamante novio en el estadio de River en medio de su concierto dio la vuelta al mundo. La estrella de la NFL estuvo en la carpa VIP con el padre de Taylor, Scott Swift, y con Sabrina Carpenter, telonera y amiga de la artista. El deportista cantó y ovacionó a su novia durante la noche. El momento que enloqueció a todo el estadio sucedió al final, cuando la cantante bajó del escenario, corrió a los brazos de Travis y se besaron frente a todos por primera vez en público.

El beso de Taylor Swift y Travis Kelce en River @swiftiesforeternity

Rápidos de reflejos, los dueños de Basani aprovecharon la oportunidad y la “taylormanía” para posicionar su marca: es que el tierno momento tuvo lugar justo al lado de los baños químicos de la empresa, que junto a los novios se vio en cada rincón del mundo. “¡Que hermoso es el amor! Estamos felices de acompañar a Taylor Swift”, postearon entonces en sus redes sociales junto al video viral.

El compromiso fue la excusa perfecta para reflotar aquel envión marketinero. “Junto a @taylorswift13 desde el primer beso”, escribieron en un tuit junto a aquel famoso video. Luego compartieron imágenes generadas con Inteligencia artificial de la propuesta con un baño químico de fondo. “Cuando ves la foto completa, estamos siempre cerca ¡Felicitaciones a nuestra pareja favorita!”, escribieron junto a la postal.