El “sincericidio” de Marley: “Podría tener un hijo con Rocío Marengo”

Este mediodía, Marley pasó por el piso de Flor de equipo y se animó al cuestionario intragable. Fiel a su estilo, el conductor contestó de manera muy graciosa cada una de las preguntas y, tras confesar que le gustaría que Mirko tenga una hermanita, reveló el nombre de la famosa con la que le gustaría cumplir su deseo de volver a ser padre.

Desde la peor metida de pata con Mirko hasta cuál fue el producto más insólito que promocionó en sus redes, Marley contestó con éxito cada una de las preguntas que le hizo su amiga Flor Peña, evitando así tener que comer alguno de los platos asquerosos servidos en la mesa.

Tras dar a conocer sus ganas de volver a ser papá, Flor Peña quiso indagar más al respecto y preguntó a qué famosa elegiría para que sea la madre biológica del hermanito de Mirko. Casi sin dudarlo, el host de La Voz Argentina confesó: “Con Rocío Marengo podría ser. Ella quiere ser mamá, me tiró la onda la otra vez”. Sin embargo, y hablando más seriamente, advirtió que le gustaría que sea la misma madre biológica de Mirko y también que espera que el próximo bebé sea una niña.

Sobre sus ganas reales de tener un nuevo hijo, Marley expresó: “Tengo mis momentos. Ahora me pasa que si o si todas las noches Mirko quiere dormir conmigo, todas las noches le cuento el mismo cuento. Es todo un trabajo y me lo imagino por dos y no sé cómo se hace”.

Mientras las mujeres del panel le daban consejos, Nancy Pazos le hizo una íntima pregunta al animador. “¿Mirko ya preguntó por su mamá?”, disparó la periodista poniendo serio al conductor. Tras confirmar que sí, la estrella de Telefe dio detalles de cómo fue ese momento. “Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: ‘Pídanle almohadones a mamá y papá, y él me miro y me dijo: ‘¿Y mamá?’”, relató.

En cuanto a cómo fue su reacción, confesó: “Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros solo mamá y otros solo papá. Que él tenía solo papá. Me miro y me dijo: ‘Ah, ok’, y siguió con la clase. No lo tenía ensayando. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando”, explicó.

LA NACION