Desde que Juanita Viale comenzó a hacerse cargo de los programas de su abuela, Mirtha Legrand, la ahora conductora ha despertado seguidores y detractores. Con inocencia y espontaneidad, la actriz se sienta en la cabecera de la mesa de los almuerzos más famosos de la televisión argentina (y de las cenas) y no titubea a la hora de dar su opinión. Lo que a veces la ha llevado a cometer algunos errores o a generar incomodidad.

Al respecto, Marcela Tinayre, mamá de Juanita, dio su opinión. "Juana pregunta desde el no saber, no desde la información", dijo en un Instagram Live con Bárbara Cabo. Pero aclaró: "Desde el no saber, que lo hace mucho más interesante".

Tinayre habló luego de cómo veía a Juana en la mesa de su madre: "A Juana la veo fantásticamente bien. La verdad, Juana entró en un formato y, poco a poco, se fue afianzando. Era muy difícil. Yo lo he hecho a ese programa. Es muy difícil y Juana está cada vez más segura, más cómoda. Incluso cada vez está más relajada".

La nieta de Mirtha tomó este desafío porque su abuela debía quedarse en casa, por pertenecer al grupo de riesgo, por su edad, en medio de la pandemia de coronavirus. Desde que se decretó la cuarentena obligatoria que Juana Viale está haciendo las labores televisivas de La Chiqui, y si bien algunos dicen que llegó para quedarse, Legrand se encargó de aclarar que ella va a volver a eltrece.

Los memes sobre Juanita

Con frescura, la nieta de Mirtha habla sin rodeos al aire

Algunas de las frases de Viale, sobre todo las que rondan alrededor de la política, fueron traducidas en memes en las redes sociales. Entre los temas sobre los que se expresó y generaron controversia se encuentran la cuarentena, la facultad privada por sobre la UBA, y el presidente Alberto Fernández.

Sobre las críticas que despertaron sus comentarios, Marcela Tinayre fue más condescendiente con su hija: "Juana fue apolítica siempre. Pregunta políticamente desde el no saber. Cuando estás en esto, mucha gente te quiere y otra no te quiere. Entonces tenés que fumártela, tenés que seguir adelante. Todo el mundo quiere ser querido por todo el mundo, pero muchas veces no es así. Entonces, con no leer los comentarios, chau, porque hoy las redes son muy crueles y la gente quiere descargar todas sus rabias, y no es así. Las redes no son para agredir".