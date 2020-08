La actriz y ahora conductora fue entrevistada en el programa de TN Verdad Consecuencia. Allí habló de la cuarentena extendida, de la necesidad de crear protocolos para poder recuperar la libertad y prefirió no opinar sobre Cristina Kirchner Crédito: Captura YouTube

Desde que reemplaza a su abuela los sábados a la noche y los domingos al mediodía -en La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand- , las reflexiones y comentarios de Juana Viale se convirtieron en parte del panorama político en los medios . De esquivar a las cámaras en el pasado, la actriz ahora conductora se anima a hablar de casi todo. Tanto es así que fue invitada al programa de TN Verdad Consecuencia en el que mantuvo un diálogo distendido con las conductoras pero no exento de polémica.

Respecto de la pandemia y de la cuarentena extendida en nuestro país, Viale manifestó una opinión pragmática y sensata: "No le tengo miedo al Covid. Nos vamos a contagiar muchos, no podemos esquivar las balas. Me parece que tenemos que aprender a armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos. Para ser pájaro hay que aprender a volar, no se nace sabiendo volar y me parece esencial tomar desafíos. Hay que saltar y enfrentarse a la vida. No lo digo desde un lugar cómodo: a mis 38 años me pasaron muchas cosas. Lo importante es seguir adelante, animarse y tomar fortaleza", expresó la actriz.

Con su hermano Nacho Viale como productor e inspirada por su abuela, Juana construyó un perfil de conductora amable pero controvertida Crédito: Instagram

El lugar que ocupa todos los fines de semana en televisión abierta parece haber matizado su personalidad: Juana sigue yendo al choque y sostiene una mirada controvertida pero ahora parece hacerlo de manera amable. Cuando Luciana Geuna y Maru Duffard, las conductoras del programa, le preguntaron si le tiene miedo a la muerte, la nieta de Mirtha fue muy sincera: "Creo que la muerte es parte de la vida. No podemos vivir pensando que no existe: ella está" y, en este sentido, agregó que "el mundo no puede seguir detenido. Hay que poder ejercer la libertad y pensar también en lo emocional".

La entrevista incluyó un apartado acerca de las críticas que recibió por sus comentarios en el programa. Juana se reconoció como una outsider de la política pero defensora de la libertad: "No tengo una postura política porque me siento bastante afuera de todo eso, por eso siempre intento hablar desde un lugar humano para decir lo que pienso. No soy referente de nada: hablo porque vivo y no me gusta no poder vivir en libertad. Me choca cuando me tildan de golpista por manifestarme".

La actriz que se ocultaba de las cámaras de televisión ahora se anima a decir casi todo lo que piensa. Respeto de la educación en cuarentena aseguró que "no nos corresponde como mamás hacer todo esto"

Como madre de tres hijos - Ámbar de 17, Silvestre de 12 y Alí de ocho- que hoy debe ocupar el rol de maestra, Juana se animó a decir lo que muchas piensan de la situación: "Soy madre, trabajo, no puedo hacer todo bien. Siento que no nos corresponde como mamás hacer todo esto".

Por último, la actriz no esquivó ninguna pregunta. Sobre Alberto Fernández dijo que le genera cierta ambigüedad: "Le creo pero después veo los archivos y son dos personas distintas, así que me cuesta mucho confiar, pero es el presidente de todos los argentinos. Aunque a veces siento que gobierna solo para algunos". Acerca de Macri fue clara: "Tuvo una oportunidad y no sé si la supo aprovechar. Respecto de su viaje a Francia, creo que cuando uno es político tiene que dar el ejemplo". Cristina Kirchner fue la única figura de la que no quiso opinar: "No puedo decir todo lo que pienso". También expresó la gran admiración que siente por su abuela y aseguró que, en el caso de que le ceda el espacio, ella estaría dispuesta a ocuparlo.