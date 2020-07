El sorprendente posteo de Guillermina Valdes en Instagram que despertó elogios

El sorprendente posteo de Guillermina Valdes en Instagram que provocó elogios Crédito: Instagram

Este miércoles, Guillermina Valdes sorprendió con una foto en topless en su cuenta de Instagram. A la modelo y empresaria se la puede ver con el cabello suelto, al natural, y por una causa vinculada a su trabajo.

"En la piel se descubre nuestra propia memoria", escribió Valdes, para luego dar a conocer un nuevo producto de su línea de coméstica clean. La publicación cosechó numerosos likes y halagos de sus seguidores y de figuras del mundo del espectáculo, desde Sofía "Jujuy" Jiménez hasta Luli Fernández. Asimismo, Candelaria Tinelli le escribió "Wow, sexy" a la exmujer de su padre.

Desde hace unos días resuenan fuerte las versiones de una posible reconciliación entre Marcelo Tinelli y Guillermina, quienes anunciaron su separación el 28 de junio. "Después de estos casi ocho años hermosos que vivimos sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado [Lolo] que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento, los quiero", había comunicado el conductor hace un mes.

En el programa de América, Informados de todo, Luis Ventura aludió a ese posible acercamiento de la expareja. "Hablo de reconciliación porque hay un reencuentro, al menos en lo presencial. No sé si a nivel pareja esto tiene más proyección, pero están luchando, sobre todo Marcelo está luchando", contó Ventura, y añadió que son frecuentes las visitas del conductor a Valdes, quienes viven en la misma torre Le Parc de Palermo. "Marcelo vive en el piso 10 y ella en el 24. Hay 14 pisos de diferencia. Hay que salvar esos 14 pisos de diferencia que tienen, y por escalera de emergencia. Nada de esto es gratuito, él tiene un espíritu deportivo", explicó.

"Marcelo recorre esa distancia entre dos y tres veces por día. No toma ascensor para no quedar expuesto ante las miradas o a alguna pregunta irreverente o imprudente. Entonces el tipo va por la escalera de emergencia. 1344 escalones por día que hace el señor Tinelli para ver a Guillermina", concluyó el periodista. Asimismo, Mimi Alvarado, novia de "El Tirri", primo hermano de Tinelli, contó que había "percibido" una posibilidad de reconciliación. "Según mi percepción, que no se equivoca, Marcelo y Guillermina están más cerca de volver porque es una pareja que tiene mucho amor", expresó en el programa Intrusos.

En 2015, Tinelli y Valdés vivieron una crisis por la que se separaron momentáneamente. En ese momento, Marcelo se molestó ante rumores de terceros en discordia. "Qué vergüenza que algunos medios mientan descaradamente con una tercera en discordia en la separación con Guille. Venden pescado podrido (...). Esta separación es teniendo la mejor relación con una gran mujer", manifestaba el conductor hace cinco años.