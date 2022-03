Graciela Alfano, nuevamente en pareja: “Lo conocí y encaré en el supermercado”

Este lunes, Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, tuvo una visita inesperada. Mientras transcurría la tradicional “mesa de noticias”, Graciela Alfano irrumpió en el estudio para saludar en vivo a su amiga Carmen y felicitar a Pampito por su cumpleaños. En una improvisada charla, la actriz aclaró que su pelea mediática con la conductora es sólo para las cámaras y confesó estar nuevamente enamorada.

“Vine a desearle un feliz cumpleaños a Pampito”, dijo Alfano interrumpiendo el aire del matutino. Muy bien recibida, la exvedette y actual panelistas de Socios del espectáculo, por eltrece, no sólo saludó al cumpleañero sino que habló sobre su enfrentamiento con Carmen Barbieri por Matías Alé: “Nosotras bromeamos pero está todo bien”, confesaron con una notable complicidad.

“¿Estás sola Grace?”, preguntó Estefanía Berardi dándole el pie a la rubia para que hable sobre su presente sentimental. “Nunca, jamás en mi vida estoy sola porque tengo un problema, que me aburro de mí misma” , bromeó. “¿Pero tenés algún candidato fijo?”, quiso saber Pampito. “Hay algo. Hay algo que está queriendo que me preocupa mucho y les voy a contar por qué”, lanzó sembrando misterio en el estudio.

“A mí siempre me están persiguiendo o esas estrellas íconos, tipos mega narcisistas que te cosifican o tipos mega ‘millo’ que te mandan mensajes tipo: ‘Quiero comprarte de todo, hasta tus abogados quiero pagar’... O sea, eso es mucho y me da como terror”, dijo y acto seguido confesó que para intimar una noche prefiere a los jovencitos y para estar en pareja a los más maduros.

“Yo estaba buscando un tipo normal, esos que van al supermercado y compran verduras y lo encontré. Encontré un ser humano. Lo conocí en un lugar normal, en un supermercado. Siempre las minas somos las que buscamos”, expresó mientras contaba cómo lo descubrió entre las góndolas. “Yo ni siquiera uso chango, voy tan rápido que llevo todo el mano. Lo veo de atrás y le veo la cola parada, entonces digo: ‘hace gym’ porque por la edad venía con canas. Le vi cara de pibe que lee, que tiene idea de algo. Dije: ‘tiene cara de rock and roll’, recordó, entre risas.

Tras asegurar que este encuentro ocurrió hace más de un año, Alfano confesó que fue ella quién lo encaró y develó que excusa inventó para acercarse: “Agarré una lata de arvejas sin sal y otra con sal, me acerqué y le dije: ‘Perdón, viste que con el Covid no hay que comer mucha sal, ¿vos usas algo de esto?’ obvio sacando un poco de cola y tetas ”, indicó la ícono sexual.