El sugestivo mensaje de Ashton Kutcher tras las revelaciones de Demi Moore

Luego de varios días de silencio, el actor compartió con sus seguidores un sugestivo mensaje en su cuenta de Twitter

Demi Moore decidió romper el silencio y publicar un libro autobiográfico, Inside Out, en el que repasa sus mejores y peores experiencias. Por supuesto que sus matrimonios más sonados, el primero con Bruce Willis, padre de sus tres hijas, y el último con Ashton Kutcher, que terminó de manera escandalosa, merecieron varias páginas. En algunas de ellas, la actriz de Ghost, la sombra del amor cuenta que, para satisfacer a Kutcher, accedió a ciertas prácticas sexuales que terminaron precipitando el fin de la relación.

"Cuando me contó su fantasía de traer a una tercera persona a nuestra cama, no dije que no. Quería mostrarle lo genial y divertida que yo podría ser", contó Moore. Y fue más allá: "Accedí a hacer un trío en dos ocasiones, lo que lejos de ser positivo para la pareja fue el inicio del fin de la relación. Fue un error y fue la excusa perfecta que utilizó Kutcher para mantener relaciones sexuales con otras mujeres".

Lo cierto es que la relación terminó en medio de un escándalo, cuando Kutcher fue fotografiado junto a otra mujer. Según Moore, el actor se habría justificado de esa y otras infidelidades aludiendo que como ya habían estado juntos con otras personas, se sentía en libertad de poder experimentar también sin ella.

"Debido a que habíamos traído a un tercero a nuestra relación, eso borró las líneas y, en cierta medida, hizo que Ashton lo tome como una justificación para sus amoríos", aseguró Moore. La actriz, además, lo responsabilizó de haberla empujado a recaer en el alcoholismo.

Como era de esperarse, estas declaraciones no pasaron inadvertidas y diarios, revistas y portales de noticias de todo el mundo las reprodujeron. Frente a esta situación, claro, sólo faltaba escuchar la versión de Kutcher, que en 2015 volvió a casarse con Mila Kunis, con la que tuvo dos hijos, Wyatt y Dimitri.

Por eso, este fin de semana los paparazzi siguieron al actor, pero solo pudieron llevarse algunas postales familiares de la pareja disfrutando de un partido de béisbol. Sin embargo, luego de varios días de silencio, el actor decidió que era momento de hablar.

Sin mencionar a su exesposa y aludiendo a la complicidad de sus seguidores, Kutcher escribió en su cuenta de Twitter un mensaje más que sugestivo: "Estaba a punto de publicar un tuit realmente sarcástico. Entonces vi a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, y lo borré". Luego, completó la idea citando a su padre, Larry Kutcher: "La vida es buena".