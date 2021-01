El susto de Paula Trapani: tuvo que ser operada por una apendicitis gangrenosa

Paula Trapani se llevó un gran susto días atrás cuando tuvo que ser operada de urgencia por una apendicitis que, según contó, terminó siendo gangrenosa. La periodista, tras la intervención, tuvo que permanecer internada durante casi una semana. “Me dejaron un drenaje durante 6 días, estuve internada de la nada. Yo había ido a una guardia. Estoy como en shock”, contó en el programa de radio Esto no es Hollywood.

Según reveló el problema médico lo vivió apenas empezó este años. Luego de sentir dolores y malestar, la periodista acudió a una guardia para ver qué le andaba pasando. Además tenía diarrea y náuseas. “Ahora estoy bien. Me pasó algo bastante insólito. Me agarró una peritonitis, algo que no es común a esta edad, de la nada, sorpresivo total. Empecé con un malestar, no pude dormir una noche, muchas náuseas, diarrea y llamé al médico que viene a casa. Me dio buscapina inyectable, no me tomó la fiebre, medio que enmascaré los síntomas. Al día siguiente, me fui a la guardia. No había estado en contacto con nadie sospechoso de coronavirus, tampoco levanté fiebre. Cuando llegué al sanatorio me hicieron una ecografía y salió lo del apéndice”, contó en el programa radial.

Pero en tiempos de coronavirus nada es tan lineal. “Después como levanté fiebre por protocolo me hisoparon. Era virgen de hisopado, me dio negativo. Me lo dieron después de la cirugía”, agregó.

El verdadero panorama lo descubrieron al abrirla, ya que su cuadro no era una simple apendicitis sino que se había complicado. “La verdad es que la cirugía de la apendicitis es simple. Hasta que no te abren no sabés. Levanté fiebre muy de repente. Ahí sospecharon y me mandaron a cirugía. Cuando abrieron encontraron el peor panorama: apendicitis gangrenosa. La palabra suena horrenda”, sumó.

Ante esta complicación, Trapani quedó internada con el fin de controlarla y realizarle drenajes. Claro que las normas que se toman por la pandemia del coronavirus afectaron de alguna manera sus días en el centro médico. “Es un poco más complicado, me operé en el Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Una vez que me dio negativo me pusieron en el piso ‘no covid’. Estaba aislada. Me pudieron visitar una vez que me dio negativo”, concluyó.

Días atrás, Trapani contaba en su cuenta de Instagram junto a una foto de los días “pre-peritonitis”: “La semana pasada la vida me sorprendió con unos dolorcitos de panza que terminaron en una operación por peritonitis y 5 días de Internación”.

Y la exparticipante de Cantando por un sueño agregaba sobre lo aprendido de esa experiencia: “Y es en esos momentos en los que uno se da cuenta de que sí: la vida se puede parar, y que más allá del montón de cosas supuestamente imprescindibles que uno hace todo el tiempo siempre se puede dar lugar a las cosas importantes. Por eso está bueno cada tanto ponerse a pensar en cuáles son esas cosas importantes para cada uno y reordenar prioridades... Me puso reflexiva el sanatorio”.

