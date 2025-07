El tenso enfrentamiento entre Nazarena Vélez y Marixa Balli en vivo: “Me dejó como una lacra”

Las internas en el panel de LAM (América TV) siguen generando repercusión. Tras su enfrentamiento días atrás con Yanina Latorre, Marixa Balli protagonizó un nuevo cruce con otra panelista del programa, esta vez con Nazarena Vélez, en otro momento de tensión en vivo a raíz de una serie de declaraciones cruzadas.

Todo comenzó después de que Balli acusara a la actriz de tener “doble cara” y de actuar de forma ambigua, lo que despertó la reacción inmediata de su compañera, quien no ocultó su malestar.

Aunque en los últimos años la relación entre ambas parecía haber mejorado tras un pasado de enfrentamientos, las palabras de Balli reabrieron viejas heridas. Fue Ángel de Brito, conductor del programa, quien puso sobre la mesa el tema durante la emisión en vivo, y le dio lugar a Vélez para que expresara su malestar.

“Hasta ayer estaba enojada, ya no lo estoy porque me mandó un audio que recién lo acabo de escuchar, pero no estoy enojada, estoy dolida. Esa es la palabra”, expresó primero la actriz.

Y profundizó: “Nosotras tenemos una relación que pasó de odiarnos a tener mucha intimidad. No te digo que somos amigas, pero tenemos muy buena onda. Entonces, que diga eso y que después en Infama lo repita en una nota, no me gustó. Además, dijo que por personas como yo se alejó del ambiente. Me dejó como una lacra y eso no me gustó”.

En respuesta, Balli aclaró: “Yo expliqué que no quise decir eso. Me equivoqué, estaba re caliente. No me refería a Nazarena específicamente. Tuvimos mucha historia, nos detestábamos, pero cuando uno empieza a hablar, se da cuenta de que la vida nos golpeó de manera parecida y eso genera un acercamiento. Me hallo mucho con ella en ese sentido”, afirmó, intentando calmar las aguas.

El conflicto puso de manifiesto las dinámicas internas que se dan entre el grupo de panelistas. Vélez explicó que había tratado de minimizar la tensión en el aire porque sintió que su compañera realmente estaba afectada. “Cuando saliste del chat de ‘angelitas’ y le dijiste a Ángel: ‘yo no quiero conducir un programa de chimentos’, dije: ‘está enojada de verdad, se va a ir a la mierda’. Entonces, hablé con la producción porque sentía que realmente te ibas a ir”, explicó.

En medio del cruce, Juli Argenta salió en defensa de Vélez. “Naza es muy conciliadora. Nos ha pasado en reuniones que intenta que todos bajen la tensión; no es ser de dos caras, es intentar que el otro también esté bien”, opinó.

La conversación derivó, más tarde, en reflexiones sobre el pasado y en cómo Vélez y Balli lograron superar diferencias del pasado. “Cuando yo te digo que la quiero, la quiero. No te voy a decir una cosa y por atrás decir otra”, remarcó la cantante.

El cruce con Yanina Latorre

Días atrás, Balli también quedó en el centro de la escena, tras manifestar su malestar con la producción de LAM durante una transmisión en vivo de Bondi Live, el streaming conducido por De Brito, donde no solo dejó en claro que no desea ocupar el rol de conductora del ciclo, sino que también relató un episodio que terminó con su salida del grupo de WhatsApp del programa.

El conflicto se originó a raíz de la ausencia del conductor, quien sufrió una lesión en el pie y no pudo conducir el programa. Ante esta situación, la producción decidió que Pepe Ochoa lo reemplazara en la conducción. Sin embargo, Balli reveló que inicialmente había sido ella la convocada para ocupar ese lugar, pero que luego se lo asignaron a su compañero sin mayores explicaciones, algo que la molestó profundamente.

“Producción tiene gran parte de la culpa, sí. Y vos tenés lo tuyo, ¿qué querés que te diga? ¡Claro! Sos el dueño del circo. Me bajé de tus seleccionadas de conducción. Me bajo yo”, lanzó Balli en el streaming, dirigiéndose a De Brito. Luego, agregó: “No quiero que me expliquen las cosas como si no tuviera la experiencia de sostener un micrófono, de plantear un tema, de dialogar. Tengo muchos años en esta carrera. No me gusta que me minimicen como si fuera una taradita”.

La polémica continuó al aire, en la siguiente emisión de LAM, donde Yanina Latorre no esquivó el tema y encaró a su compañera desde el arranque. “¿Por qué estás enojada?”, preguntó sin rodeos. Y la cantante intentó bajar el tono: “Tampoco es un enojo terrible. Dije lo que sentía. No me gusta que estés todo el tiempo insinuando que estoy enojada con el universo porque no es así”.

Latorre, sin embargo, insistió: “Hoy se te vio enojada con la producción. Dijiste algo así como: ‘yo no quiero ser conductora de chimentos’. Y se lo dijiste al conductor de chimentos”. Lejos de desmentirlo, Balli aclaró: “Le dije bien claro a Ángel que no quiero ser conductora de un programa de chimentos porque quiero ser panelista de un programa de chimentos”.

La tensión aumentó cuando Latorre le recriminó no haber apoyado el programa que condujo Pepe Ochoa: “No lo remaste”, le lanzó. Pero Balli lo negó: “Disculpá, pero yo lo remé. Hay momentos en los que hablo y momentos en los que no, pero remé y hablé”.