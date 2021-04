El tierno encuentro de Luciano Castro con una excompañera de Jugate Conmigo

Mucho antes de convertirse en la hacedora de ficciones exitosas, Cris Morena probó suerte como conductora. Rodeada de un grupo de chicos y chicas adolescentes, creó un ciclo que se convirtió en clásico y estuvo al aire durante cuatro años consecutivos: Jugate conmigo. Allí dieron sus primeros pasos algunos chicos que luego se convertirían en figuras: Luciano Castro, Michel Brown, Romina Yan y Hernán Caire, entre otros.

Si bien ya pasaron 30 años del debut de Jugate..., son muchos los televidentes de aquel momento que, ahora desde las redes, lo recuerdan y celebran. Todos ellos, esta semana, festejaron el encuentro de dos de sus protagonistas más queridos cuando se toparon con las imágenes en las redes sociales.

Luciano Castro se incorporó en la tercera temporada, cuando Cris decidió hacer un cambio integral en la plantilla de chicos que la acompañaban. La única del grupo inicial que continuó hasta el último día fue Carla Méndez, pero desde otro lugar. En aquel momento, la joven uruguaya estudiaba diseño de indumentaria y encontró en el programa el espacio ideal para dar tips y consejos sobre moda.

Allí se conocieron y desde ese momento se convirtieron en amigos. Actualmente, Carla es la jefa de vestuario de El Nueve y, además, trabaja junto a distintas marcas. En la producción de fotos de una de ellas, que tiene a Castro como protagonista de sus campañas, se produjo el encuentro.

“El tiempo pasa y él está cada día más bueno”, escribió con picardía, junto a una serie de imágenes del fotógrafo Nicolas Kliczkowski que retrataron ese encuentro.

En una entrevista publicada por LA NACION, Carla contó qué fue lo que la llevó a permanecer detrás de las cámaras y por qué no le gusta hablar sobre su paso por Jugate Conmigo. “Yo ya había decidido que no quería seguir trabajando delante de cámara, pero que me encantaba el medio y sobre todo expresarme mediante el vestuario y la moda. Nadie me tomaba en serio, enviaba currículums para ser vestuarista y me ofrecían el rol de notera. Empecé con la carrera de diseño de indumentaria en la UBA, pero necesitaba trabajar así que como nadie me contrataba volví a hacer cámara en Cablín y un programa de Telefe que se llamaba Infómanas. Me acuerdo que quise entrar como asesora de imagen y vestuario en Mar de Fondo, el programa de Alejandro Fantino, pero me terminaron tomando de notera. Fue mi último trabajo de ese estilo, pero años después regresé para hacerme cargo del vestuario de TyC Sports”, recordó.

Y agregó: “No me gusta hablar de Jugate... porque fue una etapa muy bella en mi vida, pero que después se volvió una carga de la que me costó despegarme. Y cuando tengo que recordar a Romina Yan, que fue y sigue siendo mi amiga, no quisiera que nadie crea que le estoy sacando rédito a eso”.

