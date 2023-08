El triste momento del diseñador Daniel Casalnovo: “No tengo ganas de vivir”

escuchar

En una época en la que las celebridades ya no ocultan sus problemas de salud mental, Daniel Casalnovo decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores su difícil presente. El reconocido diseñador grabó un video en su cuenta de Instagram en el que contó cómo pasa sus días, reveló que sus hijos no quieren verlo, reconoció que no pudo superar la muerte de su madre, se lamentó por estar solo y disparó, sin vueltas: “ No tengo ganas de vivir ”.

Fue en Intrusos en el Espectáculo donde tocaron el tema. Karina Iavícoli presentó el tema y aseguró que el posteo preocupó a su círculo cercano. “ Está teniendo ataques de pánico, problemas de salud a partir de un covid gravísimo que casi lo lleva a la muerte y hay un punto de inflexión en su vida: la muerte de su mamá ”, repasó la panelista, y resaltó que la situación es preocupante.

Un descargo a modo de alerta

“Y hoy se me ocurrió comentarles un par de cositas después de tanto tiempo. Creo que no lo hice por vergüenza, por el qué dirán… Ya me saqué la careta y ahora no me importa nada”, arranca el diseñador su video. Sobre las imágenes, decidió poner la palabra “reflexión”.

“Me gustaría volver a tener 18 años. Me gustaría volver a tener a mi mamá viva, a mi papá vivo. A mi exmujer, a mis cuatro hijos”, reveló con la mirada triste y la voz quieta, tranquila. Luego, explicó que le gustaría volver a ser un completo ignoto. “Me gustaría no ser conocido y volver a La Salada como yo estuve en La Salada tanto tiempo. Y me iba genial”, rememoró.

“Se me cortó la vida a mí. Hoy tengo ganas de retroceder y tener a mi mamá viva. Por el Covid este de mierda se me fue mi mamá y no me pude ni despedir, porque me internaron a mí y estuve un mes mal. Casi me muero. Ojalá me hubiese muerto porque yo ganas de vivir no tengo. Lo digo siempre, no la careteo”, continuó, en uno de los fragmentos más fuertes de su grabación.

El diseñador Daniel Casalnovo estuvo muy grave por un cuadro de Covid Instagram

Casalnovo aseguró luego que sigue vivo porque así lo quiso su mamá, que está enojado con dios y que no es feliz. “Hoy estoy solo. Nunca más estuve en pareja y me encantaría estarlo”, confesó sobre su situación sentimental actual. Luego, lamentó que la gente no se le acerque y compartió algunos posibles motivos: o le tienen miedo o piensan que es “inalcanzable”.

“Ser conocido es un arma de doble filo, está bueno y está malo”, agregó, poniendo bajo la lupa las consecuencias que pagó por ser famoso. “Antes, cuando no era conocido, estaba muy bien con mi mujer. Cuando fui conocido fue cuando nos divorciamos”, repasó. “ Perdí a mis dos hijos y a mis tres nietos, que no los veo hace mucho tiempo, no me quieren ver ”, compartió, y aseguró que no tiene “una vida linda”.

Por último, el diseñador dijo que le gustaría tener la compañía de un perrito y que está pensando en adoptar. “La verdad es que no tengo días lindos, entonces prefiero a veces no tener ni un día lindo, ni uno feo… No tener ningún día, irme con mi mamá, que a lo mejor está mejor que yo”, cerró.

Una relación rota

Una postal de Daniel Casalnovo en su local en 2009 Marcelo Gómez - Archivo

En febrero del 2021, cuando le dieron el alta luego de superar un difícil cuadro de Covid, el diseñador confesó que sus hijos le dejaron de hablar en 2019 y que, pese a su delicado estado, ninguno se acercó a ver cómo estaba.

“Tengo cuatro hijos y cuatro nietos de los cuales conozco a tres. Nunca me llamaron, pero sí le preguntaron a un familiar para saber cómo estábamos mi mamá y yo. Esta enfermedad me cambió la vida. Me levanté con otra mentalidad y se terminó. La vida continúa y hay que seguir adelante ”, reconoció en aquel momento en una nota con Intrusos.

“Mis hijos no me hablan, pero yo los perdono igual y les pido disculpas si hice algo mal. Hace dos años que no me hablan. Antes me hablaban un poco sí, un poco no. Le escribí a una de mis hijas, pero no me contestó. Ojalá vengan a verme, pero ya no puedo más. No sé qué hice para que me den la espalda, pero no quiero hablar de ellos porque no quiero que se sientan mal”, contó muy conmovido.

Sobre sus días internado, el modisto contó que se sintió morir. “No podía respirar, sentí que me moría. Después de once días internado necesitaba bañarme, así que lo pedí. Me pusieron un banquito porque no podía estar parado. Pero me entró agua en la nariz, no me llegaba el oxígeno y me ahogué. La pasé terrible, me salían llagas en la boca, se me secaba la boca, me salió un lunar en la nariz, se me doblaban las piernas”, recordó.

