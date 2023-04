Rating: ATAV 2 y Desayuno Americano fueron los estrenos de un lunes atípico, sorpresivo y con audiencias menos polarizadas

escuchar

Súper lunes en la televisión con algunos estrenos esperados que empezaron a jugar fuerte , aunque durante el desarrollo de la semana se podrá vislumbrar una tendencia más precisa. Lo cierto es que ayer, con el estreno de ATAV 2 – Argentina, Tierra de amor y venganza (eltrece), se produjo el regreso de la ficción nacional a la televisión , luego de varios meses de ausencia de una historia de factoría local.

Además por la mañana, volvió Desayuno americano (América) , el magazine que estuvo varias temporadas en el aire del canal hasta que Pamela David, su conductora, se mudase al horario vespertino y luego cambiara de género para conducir un ciclo de juegos.

Como viene sucediendo desde la culminación de Gran Hermano, las audiencias se repartieron de manera más equitativa , peleando punto a punto Telefe y eltrece el prime time aunque con el liderazgo del primero.

Lo más visto del día fue MasterChef (Telefe), a cargo de Wanda Nara y en una emisión que arrancó tardíamente [a las 22.44] y culminó cuatro minutos después de la medianoche. El promedio de esta competencia gastronómica fue de 13,9 puntos , tocando un pico de 14,9 puntos, en una noche donde, para hacerle frente al estreno de la novela de eltrece, el programa recibió a Mauro Icardi, ¿expareja? de Wanda Nara . Previamente, Pantanal (Telefe), tira de origen brasileño, cosechó 11,2 puntos de promedio en un episodio breve que salió al aire entre las 21.55 y las 22.44.

Todo sea por el rating. Mauro Icardi visitó a Wanda Nara en el inicio de una nueva semana de MasterChef Instagram @wanda_nara

Enfrentándose a los dos ciclos más vistos del día, eltrece ocupó su prime time con Los 8 escalones de los 3 millones, producido por Kuarzo, y ATAV 2, responsabilidad de Polka. Desde las 21, el ciclo de juegos a cargo de Guido Kaczka, espacio que desde ayer incrementó su premio mayor, promedió 10,9 puntos y trepó a un pico de 13,5 puntos, números que le permitieron ser lo más visto de su canal e, incluso, en sus últimos minutos, cuando cosechó su audiencia más alta, superar los 10,2 puntos que hacía Pantanal.

Luego, se produjo el esperado estreno de ATAV, la tira que apeló a los hechos históricos acontecidos en la Argentina de fines de los setenta y principios de los ochenta, y que se posiciona como una continuación de aquella exitosa primera temporada con narración de época y tono épico . En este primer episodio se destacaron Tato Quattordio, Toni Gelabert, Virginia Lago, Julieta Díaz, Gloria Carrá, Federico D´Elía, Rafael Ferro, Malena Solda, Juan Gil Navarro y Justina Bustos, entre otros .

ATAV 2 aporta una mirada adulta a las luchas sociales de décadas pasadas (Fuente: Prensa El Trece)

ATAV 2 arrancó a las 22.24 y se extendió hasta las 23.29, compitiendo con la parte final de Pantanal y el arranque de MasterChef. El promedio de la tira fue de 10 puntos trepando hasta un pico de audiencia de 10,3 puntos . Si bien no pudo superar en ninguna franja a Telefe, sus números se mantuvieron estables, con un piso de 9,7 puntos , un buen número para el canal, aunque la intención es que, dada la envergadura del proyecto, no perfore los 10 puntos en ninguna de sus franjas .

A ATAV 2 no la beneficia tener a Amor de madre (eltrece) como programa sucesor. Esta producción turca no permeó en el gustó de la gente, siendo ayer su promedio de 4,6 puntos, superior al de jornadas anteriores debido a la audiencia residual que le dejó la nueva novela. Quizás, adelantar En Síntesis (eltrece) beneficiaria al noticiero y a los números generales de la última parte de la programación del canal.

Buscando sumar público y superar la crisis de audiencia que atraviesa, desde esta tarde, eltrece sumará la tercera temporada de Canta conmigo ahora , producido por Laflia, pero ahora con la conducción de Manuel Wirtz en reemplazo de Marcelo Tinelli, que pasó a las huestes de América. Este certamen de canto, versión local de All Together Now, irá en lugar de El hotel de los famosos 2, el reality conducido por Pampita Ardohain y El chino Leunis que pasó sin pena ni gloria, a pesar de haber tenido una primera temporada exitosa.

Ayer, la final de El hotel de los famosos 2, marcó un promedio de 5,4 puntos y escaló hasta un tope de 6,5 puntos, números más altos que los de costumbre debido a la expectativa por la final que tuvo como ganador a Sebastián Cobelli .

Desde las 10.30, América estrenó la nueva era de Desayuno Americano, cosechando un promedio de 2,3 puntos y escalando a un pico de 2,8 puntos . Al magazine de Pamela David lo benefició la actualidad caliente, abordando el escándalo en la vía pública que tuvo como protagonistas al productor Gustavo Sofovich, presente en el set del programa, y al peluquero Fabio Cuggini, según se pudo ver, enemigos íntimos desde hace tiempo. También el periodista Ángel de Brito participó del estreno, quien no dudó en referirse en duros términos hacia Jey Mammon .

Ángel de Brito reconoció que mantenía un vínculo amistad con Jey Mammon, pero fue muy duro con el conductor acusado de abuso por Lucas Benvenuto Archivo

La buena performance de Desayuno Americano superó, el escaso 1,8 de promedio de Nosotros a la mañana (eltrece) y quedó sólo una décima por debajo de Socios del Espectáculo (eltrece) . Además el programa de David le ganó a Qué mañana con Cala (elnueve), el buen programa del chef Calabrese que ayer hizo 1,9 puntos.

En ese contexto, Telefe conservó el liderazgo de la mañana con A la Barbarossa y Ariel en su salsa, espacios que marcaron 5,6 y 6,7 puntos, respectivamente.

Desde las 12, Telenueve al mediodía (elnueve) marcó la cancha con un gran promedio de 3,4 puntos y un pico de audiencia nada despreciable de 4,5 puntos. Este noticiero, a cargo de Marisa Andino y Esteban Mirol, le hizo descender el número a Pamela David, quien cerró su ciclo en 2,2 puntos .

El buen rendimiento de Telefe Noticias (Telefe) llevó al canal a mantenerlo en el aire casi dos horas. Ayer, este espacio conducido por Cristina Pérez y Rodolfo Barili, promedió 10 puntos , número que le permitió ser el ciclo informativo más visto del día . En esa misma franja de las 20, Telenoche (eltrece) promedió 6,3 puntos.

Durante casi todo el día, América, que tuvo números generales en alza, logró superar a elnueve. Ayer, en el canal cuya dirección artística quedó en manos de Marcelo Tinelli, lo más visto fue América noticias, el noticiero con Rolando Graña y Soledad Larghi, que marcó 3,8 de promedio y tocó un pico de 4,2 puntos, en una emisión que se inició a las 18.01 y culminó casi dos horas después.

Soledad Larghi conduce América Noticias junto a Rolando Graña Instagram

En elnueve, Bendita hizo 4,3 de promedio, un punto más que LAM (América), su competidor directo. A su vez, el histórico ciclo de informes a cargo de Beto Casella, escaló hasta una audiencia máxima de 4,7 puntos, siendo lo más visto de la señal.

Entre las 13.30 y las 17, la TV Pública encontró su número más alto. En esa franja, con 0,7 décimas de promedio, lideraron la programación del canal Cocineras y Cocineros Argentinos, a cargo de Chantal Abad, y Todos estamos conectados, con Sergio Goycochea y Noe Antonelli.

En Net TV, con 0,7 décimas, la ficción El señor de los cielos encabezó la audiencia del canal. Otra tira, en este caso Destilando amor, pero con 0,4 décimas de promedio, lideró el público de Bravo TV.

El encendido más alto del día se lo llevó MasterChef con el 66,8% del share , un porcentaje inferior al habitual , en una jornada donde eltrece pudo ubicar a dos de sus ciclos entre los cinco más vistos del día , un mérito no menor para la grilla armada por Adrián Suar y su equipo.

Momentos destacados

En el primer episodio de ATAV 2, la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo formó parte del eje narrativo , a través de una conmovedora escena encabezada por Virginia Lago.

Gustavo Sofovich visitó Desayuno Americano y contó su versión sobre la pelea que mantuvo, en un estacionamiento de la recova de la calle Posadas, con Fabio Cuggini . De la charla también participó Ángel de Brito, invitado al estreno del ciclo, devolviéndole a David la gentileza de haber visitado LAM la semana pasada.

Mauro Icardi visitó MasterChef . El plato del día fue la carne y parece ser que el jugador es un experto en el tema. Icardi se mostró suelto y familiarizado con las cámaras.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili presentaron el móvil de Telefe Noticias apostado junto a uno de los pasajeros heridos, víctima del choque de un colectivo de la línea 39. Las pericias pudieron determinar que el chofer del transporte público había ingerido cocaína en las horas previas al accidente vial sobre la avenida Santa Fe.

Pampita Ardohain y el Chino Leunis, vestidos de gala, anunciaron el nombre del ganador de la segunda temporada de El hotel de los famosos . La puesta en escena del ciclo fue cuidada a lo largo toda la competencia, pero, dado el éxito de Gran Hermano, se desprende que la grilla no soportó dos formatos de encierro simultáneos. También es cuestionable la elección de los nombres “famosos” que fueron elegidos para el desafío .

Los 5 más vistos

1. MasterChef (Telefe) 13,9 puntos de rating

2. Pantanal (Telefe) 11,2 puntos

3. Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) 10,9 puntos

4. Telefe Noticias (Telefe) / ATAV 2 (eltrece) 10 puntos

5. El noticiero de la gente (Telefe) 8,8 puntos

Datos de Kantar Ibope Media.