El Tucu López se refirió a la supuesta mala relación con Julieta Prandi, su compañera en Es por ahí: “Somos distintos; como ‘el groncho y la dama’”

Esta semana, Sabrina Rojas compartió en su cuenta de Instagram una tierna imagen que da cuenta de la buena relación que mantiene su novio, el Tucu López, con su hija Esperanza, fruto de su relación con Luciano Castro. En la imagen se ve a la pequeña de 9 años en la sala de su dentista, tomando la mano del locutor.

Este sábado, Catalina Dlugi se comunicó con el Tucu para hablar sobre ese momento y el conductor de Es por ahí se encontraba, justamente, en compañía de Esperanza, que tomó el teléfono y relató aquella situación retratada por su madre. “Como me están arreglando una caries, yo necesitaba cerrar la boca y empecé como a llorar y él me agarró la mano”, recordó, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Luego, tomó la palabra López y relató: “Yo aún hoy le tengo miedo al dentista, y cuando era chico, le tenía terror. Fuimos para un chequeo de Espe y de Fausto -el hijo menor de Rojas y Castro- y le hicimos el aguante”.

La tierna imagen compartida por Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram instagram.com/rojassasi

Poniéndole un poco de pimienta a la charla, la conductora remarcó la buena relación que mantiene con los dos niños y disparó: “Si yo fuera el papá, no sé si no me pondría un poco celoso”. Pero el Tucu dejó en claro, una vez más, que no hay ningún conflicto con el actor de Valientes. “Si yo fuese papá y me separo de mi pareja, lo que más querría es que su nueva pareja tenga un buen vínculo con mis hijos, así que estamos en esa”, aseguró.

“Yo tengo ganas de ser papá”, disparó luego. Y agregó: “Espero que se dé dentro de no mucho tiempo. No lo pienso con un plazo específico, pero sí como un lindo plan. Tengo 41 años y estoy en un momento laboral espectacular y viviendo una etapa personal de mucho amor y de una estabilidad hermosa con Sabri. Y también con Fausto y Espe, que me dan mucho amor y aprendo todos los días de ellos” , agregó.

“Con Sabri estamos hace poquitito, menos de un año y me pasó que tengo mucho vínculo con sus dos hijos, con la vida en familia. Y también tengo un sobrino, Benja, que vino al mundo hace poquito. Se me armó un paquete espectacular y es algo que yo no había curtido nunca. ¡Tengo la manzana rodeada!”, explicó.

“Sabri tiene ganas”, reveló. “Ella está laburando mucho, en gira con Desnudos, pero siempre lo charlamos. Por suerte, cada vez avanzamos más. Yo sería papá por primera vez y para mí sería una locura tremenda ese plan. Y no quiero esperar mucho tiempo”, agregó.

“Mi infancia fue muy hermosa, con algunas carencias en lo económico. Mi familia nunca fue muy pudiente, pero mi niñez fue muy feliz. Tengo a mi papá y a mi mamá vivos, gracias a dios, y tengo dos hermanas menores. Mis viejos están estrenando su papel de abuelos con Benjamín, el hijo de mi hermana menor, por eso esa parte está cubierta por el momento y no presionan tanto, pero les gustaría que fuera papá”, indicó.

El locutor se refirió, también, a la primera reacción de los medios al conocerse su romance con Rojas: “Es lo que suele ocurrir cuando se juntan dos personas con cierta exposición: pensás que es algo del momento, que va a pasar. Con Sabri nos conocimos y pegamos mucha onda, pero ninguno estaba buscando tener un compañero de vida, que es lo que siento que es ella hoy para mí”. Emocionado, continuó: “ Siento que encontré a la compañera de mi vida. Me pasa eso que es hermoso, y por eso tengo ese plan de ser papá junto a ella ”.

“Más allá de que Fausto, Espe y Benjamín me despiertan esta cosa de vínculo con los chicos, me pasa que veo en Sabrina a una mamá increíble. Es una mujer que realmente no tiene fisuras para mí. Entonces, ¿qué más debería pasar para elegirla como mi compañera y para proyectar una familia con ella?”, explicó. “Sé que cualquier noticia linda que tenga, la voy a querer compartir con ella. Y ante cualquier golpe, sé que ella va a estar ahí, apoyándome. Me imagino a los dos de viejos, recordando y riéndonos de lo que estamos pasando hoy. A eso apunto y por eso trabajo”, indicó.

Para finalizar, Dlugi le preguntó si era cierto el rumor de que la relación con su compañera en la conducción de Es por ahí, Julieta Prandi, no era muy buena. Luego de unos segundos de silencio, López respondió: “ Es algo que salió hace un montón de tiempo y que no sé de dónde salió, porque nos llevamos muy bien, hacemos una linda dupla. Somos muy distintos, tanto en nuestras vidas como en nuestro estilo de conducción. Y yo, contrario a encontrar eso como un escollo, creo que nos potenciamos ”.