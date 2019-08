Elecciones 2019: Dady Brieva se mostró muy feliz por el resultado de las PASO

Dady Brieva: Veo un buen comportamiento de los nuestros, tanto que no parecen peronistas

Tras el resultado favorable de las PASO para el Frente de Todos, Dady Brieva habló con el programa Habrá consecuencias de El Destape Radio y se mostró feliz, al tiempo que destacó el comportamiento medido de los candidatos y aseguró que incluso él cambió para tener un comportamiento "más urbano" y "guardar las pistolas".

"Veo a nuestros dirigentes bien atinados y atentos a que esto no se convierta en ningún desmadre, en el sentido de decir: ´Ah bueno, me voy, el electorado no quiso entenderme (...)´. Se están haciendo las cosas bien. Veo un buen comportamiento entre los nuestros tanto que no parecen peronistas, y esto es poesía, por supuesto", dijo el cómico en referencia a los discursos conciliadores para con el electorado de los candidatos del Frente para Todos.

Por otra parte, el cómico que en los últimos tiempos tuvo varios entredichos y exabruptos a la hora de defender al kirchnerismo, aseguró: "Me alegra mucho. Yo también cambié un poco mi manera de pensar, me esmerilé un poco para ser más urbano y guardar las pistolas y creo en eso y lo hago a conciencia y es un buen camino".

Al ser consultado sobre cuál es para él la razón de la ventaja de Frente para todos sobre el oficialismo, dijo: "No, yo no explico. Yo sé bien cuál es mi tarea en la vida y en el movimiento, como si Perón me hablara. Sé que tengo que mandar buena onda y alentar, que es lo que siempre hice".

La victoria en Santa Fe

Dady también se mostró feliz por la vitoria del Frente para todos en su provincia: "Santa Fe tiene 19 departamentos y está dividida entre el zapato y la media caña de la bota (...) El oeste es pobre e inundado y el este, que es democrático progresista, dice que no trabaja el que no quiere (...) Viví mucho esa dicotomía santafesina. Fue muy peronista [la provincia] y la habíamos perdido. Me gustó mucho que ganáramos Santa Fe, y que en Rosario diéramos vuelta la elección. Rosario era socialista y me alegra que vuelva a ser peronista, de dónde nunca debería haber salido".

El actor habló de los militantes kirchneristas que pasaron los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri sin tener cargos o lugares preponderantes en los medios o en los escenarios y que hicieron un trabajo de militancia. "Yo siempre me acuerdo de los que estuvieron, fuera del escenario (...) desde las redes, (...), estuvieron. Yo valoro a los que estuvieron y no reclaman nada ni nunca van a reclamar nada porque amamos este proyecto, esto es más allá de Perón, Néstor y Cristina".

"Yo sí voté"

Dady negó algunos rumores que surgieron desde las redes y algunos sitios web: "Hoy me levanté y vi que un par de portales decían que yo y que Alfredito Casero no habíamos votado. Yo voté en la UCA. Decían que yo estaba en Uruguay".