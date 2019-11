Elena Rivera, la actriz española que piropeó a Benjamín Vicuña

15 de noviembre de 2019

Inés del alma mía es la miniserie de coproducción española chilena que tiene a Benjamín Vicuña trabajando en su Chile natal, lejos de sus hijos y de su pareja, la China Suárez, quien se encuentra aún grabando Argentina, tierra de amor y venganza. Así las cosas, e incorporado recientemente al rodaje de la ficción, el actor recibió el sorpresivo piropo de la protagonista, la española Elena Rivera.

"Pues me acabo de encontrar con Benjamín Vicuña en Santiago de Chile", escribió la artista de 27 años en sus historias de Instagram en un posteó que musicalizó con la canción "Sex Bomb" de Tome Jones. Si bien Vicuña no hizo comentarios al respecto, muchos seguidores del actor se encargaron de darle la razón a la española y asegurar que "además de un gran actor, es una bomba".

El posteo de Elena Rivera para Benjamín Vicuña

La miniserie se basa en la novela del mismo nombre escrita por Isabel Allende y cuenta la historia de Inés Suárez, la primera mujer española en llegar a Chile en el siglo XVI. Inés llega a ese país buscando a su marido, Rodrigo de Quiroga, interpretado por Vicuña. No obstante, termina entablando una relación con Pedro de Valdivia (Eduardo Noriega). Así, la serie muestra la injerencia de esta mujer en la conquista de Chile y la fundación de su ciudad capital, Santiago de Chile.

Si bien el posteo de Elena puede quedar como un simple comentario agradable a un compañero de trabajo, se da en medio de los rumores de crisis entre Vicuña y la China Suárez. Recordemos que la semana pasada la actriz publicó en su cuenta de Instagram un texto sobre el amor y volvieron las especulaciones al respecto. "Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme", decía el poema que la China había replicado en sus redes sociales.

"Tener que salir a dar explicaciones es un poco pesado. Igual que todas las parejas uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende", había señalado el chileno en septiembre pasado durante la avant premiere de su última película, Así habló el cambista.

Elena Rivera tiene 27 años y surgió como una estrella infantil que cantaba en programas de concursos televisivos. En 2005, a los 13 años, debutó como actriz en la serie, Cuéntame como pasó, donde interpretó el papel de Karina hasta 2018. Además, entre otros papeles para la pantalla chica, en 2017 participó como actriz invitada en la tercera temporada de la serie El ministerio del tiempo, donde fue la Reina Margarita.