Es cubana y compró una casa por un euro en Italia, pero revela los costos ocultos: “Es solo simbólico”

Comprar una casa en Italia por un euro puede parecer una oportunidad única, pero la experiencia de Dayami, una cubana que se instaló en el país europeo, muestra que detrás de esa aparente ganga se esconde una compleja red de trámites, gastos y obligaciones.

“Comprar una casa en Italia no es tan sencillo como pagar un euro”

A través de su canal de YouTube Cubana en Italia, la joven contó en detalle cómo fue el proceso de adquirir una de las viviendas incluidas en el programa municipal de repoblación de pequeños pueblos italianos.

Su testimonio se convirtió en un relato revelador para quienes sueñan con comprar una casa por apenas un euro. “No es tan sencillo como pagar un euro”, advirtió Dayami en su clip.

La realidad detrás de la increíble oferta de casas de un euro

El proyecto que permitió a Dayami adquirir su vivienda exige mucho más que el simbólico euro inicial. Para concretar la compra, tuvo que cumplir con varios requisitos: presentar un plano arquitectónico completo, depositar 4000 euros de garantía y comprometerse a restaurar la casa en un máximo de tres años.

A esto se suman los costos notariales, el registro de la propiedad, el catastro del edificio y los honorarios de arquitectos y profesionales involucrados. Según contó la cubana, todos esos gastos pueden elevar el costo total a varios miles de euros incluso antes de comenzar las obras.

La propiedad que compró se encuentra en una pequeña comuna cercana a una zona turística, pero en estado ruinoso. Algunas construcciones similares, explicó, deben incluso ser demolidas antes de iniciar la restauración.

Los costos ocultos de las casas de Italia a un euro

Dayami relató que el atractivo precio inicial oculta una realidad: “El euro es simbólico, porque en realidad tendrás que pagar los servicios de un arquitecto, las licencias, mano de obra especializada para la restauración, materiales costosos propios de este tipo de edificaciones, como maderas y piedras”.

A los gastos de reconstrucción se suman otros como la instalación de un nuevo sistema eléctrico, calefacción y transporte de materiales, un factor encarecido por la ubicación remota de estas aldeas.

La cubana también reconoció que vivir allí implica desafíos adicionales, como el aislamiento, los inviernos duros y la falta de servicios básicos, aunque aseguró que está preparada para lo que viene y planea documentar todo el proceso para sus seguidores.

Los programas y sus exigencias detrás de las casas de 1 euro de Italia

Las “casas por un euro” surgieron como una estrategia de los ayuntamientos italianos para revitalizar zonas rurales despobladas y atraer nuevos habitantes, en especial extranjeros interesados en una vida más tranquila o en proyectos turísticos.

Sin embargo, los municipios imponen condiciones estrictas, el comprador debe:

Restaurar la vivienda en tres años

Pagar un depósito de 4000 euros

Presentar un plan arquitectónico aprobado por las autoridades locales.

Si no se cumplen estas exigencias, el acuerdo puede anularse. Además, no todos los compradores logran completar el proceso. Algunos de ellos, desisten al descubrir que el costo real de rehabilitar una casa puede superar los 50.000 euros.