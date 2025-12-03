El caso viral de un mapache encontrado ebrio en una licorería de Virginia: bebió whisky y se desmayó en el baño

El 28 de noviembre por la mañana, las autoridades de Virginia se encontraron con un escenario inusual luego de sospechar que intrusos habían irrumpido en una licorería para asaltarla. Al ingresar al local, descubrieron que los desastres habían sido ocasionados por un mapache, que estaba desmayado en el baño tras ingerir bebidas alcohólicas.

Inédito: un mapache encontrado ebrio en una licorería de Virginia

El sábado por la mañana, la oficial Samantha Martin, quien trabaja en el control de animales local, respondió a una llamada inusual en la tienda ABC de Ashland, en Virginia. Al llegar, notó que el “sospechoso” había entrado, saqueado varias estanterías y luego se había desmayado en el baño, según relató en una publicación de Facebook la asociación Animal Protection and Shelter del Condado de Hanover.

El mapache ingresó en la licorería de Virginia y se bebió las botellas, pero no registró signos de lesiones Hanover County Animal Protection and Shelter - Hanover County Animal Protection and Shelter

Al registrar el baño, encontró un inédito escenario que explicaba completamente el desastre: un mapache. De acuerdo con su relato a las autoridades, el animal se había caído a través de una de las placas del techo “y se puso furioso, bebiéndose todo”.

En su travesía por la licorería, el mapache aparentemente golpeó el estante inferior, donde se almacenaban el whisky escocés y el whisky americano. Posteriormente, se quedó dormido en el suelo del baño.

Las fotografías de la escena sirven como evidencia para explicar el caso y muestran varias botellas rotas en el piso de la tienda, junto con charcos de alcohol en uno de los pasillos.

Qué sucedió con el mapache encontrado ebrio en un baño de una licorería en Virginia

Tras asegurar al mapache, la oficial “lo transportó de vuelta al refugio para que se recuperara”, detalla la publicación de la agencia.

“Después de unas horas de sueño y sin señales de lesión (excepto quizás una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado sano y salvo de nuevo en la naturaleza, con la esperanza de haber aprendido que allanar un lugar no es la solución", se lee en el relato.

Las autoridades expresaron que esperan que el animal “aprenda que entrar por la fuerza no es la respuesta”. Luego, remarcaron que no hay videos del hecho debido a que cuando el mapache entró en el edificio a través del techo “se llevó las cámaras con él”.

En los últimos años, los mapaches que se adaptaron a vivir en áreas urbanas mostraron rasgos físicos de domesticación Unsplash

En las últimas décadas, los mapaches se adaptaron a vivir en áreas urbanas, de tal manera que en la actualidad muestran rasgos físicos que se asemejan a los primeros signos de domesticación, según un estudio reciente publicado por Springer Nature.

Entre los principales cambios, sus hocicos se volvieron más cortos que los de los mapaches que viven en entornos salvajes. Además, poseen dientes más pequeños, colas más rizadas, cerebros más pequeños y orejas más caídas.

Alcohol en animales: los casos virales en los últimos años

Si bien la odisea del mapache llama la atención, no es la primera vez que un animal se ve involucrado con el alcohol. En el área de descanso del río DeGrey, en Australia Occidental, un jabalí destruyó tres paquetes de seis cervezas, informó The Guardian.

El mapache fue encontrado desmayado en un local de ABC de Virginia el sábado por la mañana Hanover Co. Animal Protection and Shelter - Hanover Co. Animal Protection and Shelter

Un campista de la zona contó que el animal se bebió las 18 cervezas y luego se vio envuelto en un altercado con una vaca.