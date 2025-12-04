Son latinos, trabajan de “sparkdrivers” de Walmart y revelan cuánto ganan en un día en EE.UU.

Una pareja de sparkdrivers latinos que trabaja en Estados Unidos registró su jornada completa y mostró cuánto recibió por cada entrega realizada a través de Walmart Spark. En un video publicado en TikTok ambos expusieron su rutina de pedidos y los incentivos que reciben por un día de trabajo.

¿Cuánto ganan los repartidores de Walmart Spark en una jornada?

Acuña explicó que el día empezó a las 6.20 horas con una primera orden de 31 dólares, más un extra de US$7 por un recorrido de cinco millas (ocho kilómetros). Luego, la mujer aceptó un segundo pedido de US$25 por cuatro millas (6,4 km), que también venía con un adicional de US$7.

Entre los dos, el ingreso total de la jornada llegó a US$802

Acuña dijo que, tras un largo rato sin pedidos, finalmente apareció una orden de US$34 por cinco millas (ocho km). La creadora comentó que esperaba que llegaran ese tipo de pedidos, para ver si su algoritmo mejoraba porque no estaba con viajes “tan buenos”.

La mujer comparó su desempeño con el de su pareja y afirmó: “A mi novio siempre le salen órdenes buenísimas, de US$40 y US$50”.

Durante el día, ella aceptó entregas con los siguientes valores y distancias:

US$19 por 3.8 millas (6,1 km)

US$29 por 3 millas (4,8 km)

US$24.78 por 5.7 millas (9,1 km)

US$29 por 4.3 millas (6,9 km)

US$34 por 8 millas (12,8 km)

US$26.80 por 1.4 millas (2,2 km)

US$36 por 6.7 millas (10,7 km)

US$22 por 7 millas (11,2 km), pedido que, según contó, dejaba la ruta cerca de su casa.

Sobre el estado del comercio al momento de buscar los pedidos, comentó: “El Walmart está una locura. Ya no hay ni bolsa, ya no hay nada”.

La ganancia de un día como “sparkdrivers”

Al finalizar la jornada, ambos hicieron el balance final: “Hoy 26 de noviembre hice un total de US$392”. Su pareja, que trabajó en paralelo, sumó US$410, según explicó la colombiana. A su vez, destacó que el ingreso combinado del trabajo de ambos llegó a US$802.

La pareja compartió cómo es ser conductor de aplicación en Estados Unidos Captura de tik tok de stefaniaat10

Cómo funciona la app de Walmart para los conductores

La plataforma Spark Driver, administrada por Walmart, permite que conductores independientes acepten entregas, realicen compras dentro de la tienda y transporten pedidos según su disponibilidad, explican en la página oficial de la empresa.

El servicio opera en los 50 estados de Estados Unidos, por lo que los repartidores pueden trabajar en zonas urbanas, suburbanas o rurales según la demanda local.

La plataforma ofrece tres tipos de encargos —entregas, compras y devoluciones— con valores estimados que dependen de la distancia recorrida, la complejidad y el nivel de demanda. Además, Walmart puede aplicar bonos e incentivos en los momentos de mayor demanda o durante la temporada festiva.

A su vez, cuenta con el programa Spark Driver Rewards que agrega beneficios como descuentos en servicios de telefonía, un mes gratuito de Walmart+ y recompensas adicionales para premiar el rendimiento individual.

La pareja de colombianos registró cada entrega para transparentar ingresos, incentivos y distancias recorridas Captura de tik tok de stefaniaat10

¿Cuáles son los requisitos para conducir con Spark Driver?

Según la página oficial de Walmart, quienes deseen registrarse deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más y estar autorizado para trabajar como contratista independiente en Estados Unidos.

Poseer un permiso de conducir válido , una identificación REAL ID vigente y un seguro de auto a nombre del conductor.

, una vigente y un a nombre del conductor. Aprobar una revisión de antecedentes penales y un control del historial de manejo.

Una vez aprobada toda la documentación, el conductor elige su zona de trabajo y puede comenzar a aceptar ofertas dentro de la aplicación.