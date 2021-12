Eleonora Wexler, sobre la relación con su nuevo novio: “Nos estamos conociendo”

Eleonora Wexler está comenzando una nueva relación. En diálogo con LA NACION, la actriz de 47 años confirmó que se encuentra en pareja, pero que están avanzando con prudencia. “Nos estamos conociendo”, le confió a este medio. Si bien compartió la buena noticia, prefirió preservar la identidad de su novio.

El lunes, Wexler fue vista muy bien acompañada por su flamante pareja en una noche muy especial: la celebración de UNICEF de su 75 aniversario, una gala que se llevó a cabo en el Teatro Colón. A la misma asistieron famosos, funcionarios, referentes de organizaciones y otras personalidades argentinas, quienes además disfrutaron de un concierto de Elena Roger.

Eleonora Wexler y su parejas en la gala de UNICEF JOSE BRUSCO

Wexler lució un vestido corto con un estampado blanco y negro con un hombro al descubierto, el cabello tirante, y eligió como accesorios unos pendientes, un collar muy discreto y un clutch negro con brillos, y sandalias del mismo tono. Su novio, en tanto, apostó por un traje azul, una corbata violeta y unos zapatos marrones. Ambos posaron sonrientes para los flashes, pero no hablaron de su incipiente relación. De hecho, en su cuenta de Instagram, Wexler subió una imagen de la noche, pero posando con su colega, Marcela Kloosterboer.

Los primeros indicios del romance

Eleonora Wexler y su flamante pareja JOSE BRUSCO

En octubre de este año, en el marco de la promoción del film Yo nena, yo princesa de Federico Palazzo, Wexler dejó entrever que estaba iniciando una relación en una entrevista con LA NACION. “¿Estás sola?”, indagó este medio . “Bueno, no es que esté sola... pero no estoy en una pareja estable. A veces me gustaría volver a estar en pareja y a veces no, tengo momentos y momentos. Sola tengo una vida muy completa. La verdad es esa. Me llevo muy bien con mi soledad. Disfruto mucho de mis amigos, de mi familia, de mi hija, de mis perros, de ver una película a solas y luego leer un libro. Salgo a comer con alguna amiga de noche, voy al teatro, en fin, tengo mucha libertad. Amo lo que hago, siento pasión por mi trabajo y eso me hace sentir completa. Mi vida hoy tiene muchos condimentos, tantos que si un hombre no suma no vale la pena negociar mi libertad. Salvo que me pegue un flechazo loco y diga: ‘guauuu, ¿qué pasó? Ok, negociemos’”, contaba la actriz dos meses atrás.

Eleonora Wexler, captada por los flashes con su novio JOSE BRUSCO

Wexler es madre de Miranda, fruto de su relación con el empresario Leonardo Wassington. “Ella vive, por elección, repartida entre dos casas”, explicaba. “De todos modos, ya entendí que cuanto más controlamos, peor es. Yo creo que hay que estar atentos y observar. Yo aprendo con ella y si la pifio en algo le pido perdón, no tengo problemas en hacerlo. Lo importante es que yo confío en ella y ella lo sabe. Seguramente alguna vez meterá la pata porque eso también es parte de la vida, y no puede estar resguardada en una cajita de cristal porque tiene que salir al mundo, que es cada vez más complejo, y aprender a desenvolverse en él”, expresaba Wexler en diálogo con este medio sobre cómo transita los vaivenes de ser madre de una hija adolescente.

El presente laboral de la actriz

En cuanto al plano profesional, la actriz se encuentra filmando Sin etiquetas, ficción que se podrá ver por Flow en 2022. La historia está centrada en la investigación de un crimen perpetrado durante la fiesta de un exclusivo colegio de un pueblo turístico de la Argentina. El thriller policial es dirigido por Diego Palacio y Wexler interpreta el personaje de Victoria.

La serie, que consta de ocho episodios de 25 minutos en su primera temporada, es coproducida por StoryLab, y también cuenta con las actuaciones de Juan Gil Navarro, Juana Viale y Minerva Casero.