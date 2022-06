Elina Costantini habló del éxito de su matrimonio: “Con Eduardo nos reímos de las cosas que inventan, amamos a los haters”

Es poco lo que se conoce de Elina Costantini: modelo de alta costura y protagonista de muchas de las campañas del recordado diseñador Jorge Ibáñez. Su nombre, claro, comenzó a trascender con fuerza cuando se casó con Eduardo Costantini, el famoso empresario y creador de Nordelta.

Poco afecta a dar notas, hoy decidió hablar motivada por su pasión por la moda y por un proyecto que se volvió realidad: la Semana de la Alta Costura, evento que creó y llevó a la realidad hace unos días en el Malba. En una charla con Intrusos en el Espectáculo, la ahora también emprendedora habló de sus deseos de agrandar la familia, de las críticas por su matrimonio y de Ibáñez, su gran amigo.

“Este proyecto lo veníamos pensando con mi marido en agosto y en octubre me decidí” , reveló para luego agregar. “Me dije: ´tengo que hacer algo que nunca haya existido en la Argentina. Que sea algo original, innovador, que sea de la moda y que reúna a los mejores por cada año. Así fue como nació de mí la Semana de la Alta Costura (SAC)”. Luego, contó que cuando se decidió, se comunicó con los diseñadores y de a poco el evento comenzó a crecer. “Hoy somos más de 500 personas trabajando en este proyecto”, explicó.

“Estoy feliz, no puedo creer el éxito de esto”, compartió luego del cierre de los desfiles, y resaltó el talento y la importancia de los diseñadores argentinos, quienes se merecían un espacio, según remarcó, para mostrarse en un espacio exclusivo.

También destacó la importancia y el trabajo de las modelos y de todos los trabajadores fundamentales de la industria: peluqueros, maquilladores y productores. Y también mencionó el rol fundamental de Eduardo Costantini, quien la ayudó y la apoyó todo el tiempo: “Es un amor, se bancó todo, como tiene que ser un marido”, sentenció.

Las risas como respuesta

Cuando Marcela Tauro le recordó las críticas que disparó Anamá Ferreyra sobre su relación con Costantini en unos audios de WhatsApp que se hicieron públicos -aseguró que no se casó por amor-, Alina no perdió la compostura. “La verdad es que todo lo que se generó de esa movida de prensa a mí me causó mucha gracia. Fue una novela y le decía a Eduardo ´esto no termina más´ . Todos los días pasaba algo nuevo y empezaron a aparecer personajes que sinceramente yo no conocía”, recordó.

Elina Costantini Tadeo Jones

“No le di importancia. Después mi abogado actuó cuando ciertas cosas se pasaron de la raya y la gente se retractó a tiempo”, agregó, y disparó a modo de conclusión: “El tiempo acomoda a cada persona en su lugar” .

Además, se definió como una mujer “que rompe prejuicios” , explicó que nunca quiso ser mediática y que rechazó invitaciones incluso al Bailando porque su perfil es más de “modelo de la alta costura y empresaria” y que cuando surgió esa polémica con Anamá pensó: “Esto está bueno porque voy a poder aprovechar los medios para poder ayudar a la gente que más lo necesita”. Luego, adelantó que con Costantini están por crear una fundación.

“Todo lo que digan me divierte. Siempre digo que amo a los haters. Son divertidos ”, acotó entre risas y definió luego a su marido, quien también reconoció se reía con ella de las críticas: “Él es todo. Yo esperaba años al amor de mi vida y llegó. Es una persona increíble. Eduardo es el gran amor de mi vida”.

Elina Costantini y Gino Bogani en la reciente Semana de la Alta Costura (SAC) LUCAS VALERGA

Sobre los rumores de internas entre los hijos del empresario y ella, sin darle demasiada importancia resaltó que ella siempre va a hablar de su familia primaria, que son su marido y ella, y no descartó la llegada de una tercera persona al grupo. “Ojalá. Sería divino. Cuando Dios lo decida. E s algo que los dos deseamos mucho pero es algo que se lo entregamos a Dios ”.

Jorge Ibañez, siempre presente

Por último, Elina recordó a su gran amigo y diseñador, Jorge Ibáñez. “Él te amaba, te adoraba. Fuiste la última musa que él eligió”, le recordó Florencia de la V. “Jorge, como vos lo sabés -que eras una hermana para él- hasta el día de hoy siempre está presente. Y solo lo podemos ver la gente como nosotros, que éramos muy allegados a él”, repasó.