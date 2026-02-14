Elisabeth Moss confirmó su nuevo proyecto, que la reunirá con el creador de Doctor House

Elisabeth Moss cuenta con una importante carrera en el mundo de las series. La actriz protagonizó dos títulos clave de las últimas décadas. Por un lado la enorme Mad Men, en la que trabajó entre los años 2007 y 2015, y poco tiempo después, ella se ubicó al frente de The Handmaid´s Tale, que se emitió entre 2017 y 2025. Durante ese tiempo, Moss también actuó en otras importantes series y películas, convirtiéndose en uno de los nombres más buscados de la industria. Y ese camino la llevó a anunciar su nuevo proyecto televisivo, del que será la protagonista.

Elisabeth Moss

Según confirmó el portal Variety, Elisabeth Moss estará al frente de Conviction, una ficción que adaptará la novela homónima de Jack Jordan. El showrunner a cargo de la producción será David Shore, un experimentado guionista que en su carrera, cuenta ni más ni menos que con la medalla de haber sido el creador de Doctor House. La propia Moss será productora ejecutiva en este proyecto.

elisabeth Moss

Conviction cuenta la historia de una abogada llamada Neve Harper, que se encuentra ante la posibilidad de involucrarse en un importante caso, el cual gira alrededor del presunto homicidio de una mujer, perpetrado por su marido, quien al parecer incendió su hogar para disimular el delito. La abogada está lista para demostrar la culpabilidad del sospechoso, hasta que comienza a recibir una serie de cartas extorsivas, que la llevarán a sopesar la posibilidad de esconder pruebas y fallar en su deber ético y moral, con el objetivo de evitar que oscuros secretos de su pasado queden expuestos.

Entre sus futuros proyectos, Elisabeth Moss también tiene en agenda la miniserie Imperfect Women, en la que interpreta a una mujer que se encuentra envuelta en un impactante crimen. En esta producción, ella encabeza un elenco del que también forman parte Kerry Washington, Joel Kinnaman y Corey Stoll. Imperfect Women llegará a la pantalla de Apple TV+ el próximo 18 de marzo.

Su vínculo con la cienciología

Elisabeth Moss fue criada en una familia que practicaba la cienciología, y ella continúa en ese camino. Pero eso le generó algunas polémicas en su vida profesional. Y por ese motivo es que hace un tiempo, en una extensa nota que publicó The New Yorker, la actriz y protagonista de Mad Men se refirió al tema. “No quiero parecer reservada”, explicó la actriz cuando le mencionaron el tema de la cienciología. “Si tú y yo nos conocimos y pasamos el tiempo como amigos, soy un libro abierto al respecto”, explicó. Sin embargo, agregó luego, “no quiero que la gente se distraiga con algo cuando me mira. Quiero que vea al personaje”.

Si bien nunca salió a contarlo a los cuatro vientos, Moss nunca ocultó su pertenencia a la cienciología. Y los fanáticos de June, su personaje de El cuento de la criada -uno de los papeles más trascendentales de su carrera- mostraron desde el vamos su desconcierto al respecto.

The Handmaid's Tale - "Unknown Caller" - Episodio 305 - June y Serena lidian con la revelación de que Luke está cuidando a Nichole en Canadá, lo que lleva a un incidente que tendrá ramificaciones de gran alcance. Se muestra la tía Lydia (Ann Dowd) y June (Elisabeth Moss). Sophie Giraud - Hulu

En la serie de Hulu, Moss interpreta a una mujer que logra escapar de una sociedad distópica patriarcal conocida como Gilead. Basada en la novela de Margaret Atwood de 1985, la serie imagina una teocracia represiva que derroca a Estados Unidos y obliga a las mujeres a asumir roles reglamentados. Las criadas son mujeres fértiles que son violadas por sus comandantes para tener hijos y poblar al mundo.

Durante mucho tiempo, los fans de Moss mostraron su desconcierto porque June es todo lo contrario a lo que profesaría una mujer de la cienciología: una guerrera feminista que lucha contra un gobierno opresor y sectario. El choque entre El cuento de la criada y la cienciología provocó incluso críticas contra Moss. Cuando el periodista de The New Yorker le preguntó al respecto, Moss fue categórica: “La gente obviamente puede tener en mente lo que quiera, y no puedo controlar eso. Si no es eso, será otra cosa”, sentenció.

Elisabeth Moss como Peggy Olson, la heroína de Mad Men

“Obviamente, algo como la libertad de culto y la resistencia contra una teocracia es algo muy importante para mí. Simplemente alentaría a la gente a darse cuenta por sí misma. Yo misma he sido culpable de leer un artículo o ver algo y tomarlo como palabra santa”, concluyó el tema.

Sobre la cienciología en particular, expresó que no se trata de “una religión cerrada. “Es un lugar que está muy abierto a dar la bienvenida a alguien que quiera aprender más sobre él. Creo que eso es probablemente lo más incomprendido”, explicó.