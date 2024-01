escuchar

Elisabeth Moss está esperando su primer hijo. La actriz anunció que está embarazada días después de confirmarse la muerte de su padre, Ron Moss, destacado músico y devoto, al igual que su hija, de la iglesia de la Cienciología.

La estrella de El cuento de la criada compartió la noticia en el programa Jimmy Kimmel Live! Al observar su incipiente pancita, el presentador preguntó sin rodeos a la artista: “¿Estás embarazada o simplemente sos una actriz muy comprometida con el Método?”. Con humor, la intérprete de 41 años le respondió: “Un poco de las dos cosas”.

Moss contó también que tuvo “mucha suerte” por cómo viene transitando estos primeros meses de gestación. “Todo está yendo muy bien”, confirmó, antes de desviar la atención y pedir algún “consejo” a Kimmel acerca de la paternidad y referirse a su condición de madre primeriza.

El conductor reveló entonces que las mejores recomendaciones que recibió su esposa Molly McNearney antes de darle la bienvenida a uno de sus hijos vino de parte de Bill Murray. “Nos dijo que compráramos luces navideñas para colgarlas en la sala de partos, porque la iluminación es terrible. Es una habitación al estilo Walmart para este bendito evento que va a suceder, y eso no es lo que querés’”, replicó el presentador, quien también contó que el actor sugirió asimismo poner música y velas (a pilas) para ambientar el espacio.

La estrella de Mad Men se mostró receptiva al consejo y comentó: “Creo que es una lista realmente buena, me gusta”. Sin embargo, Elisabeth no dio mayores detalles acerca de la fecha de parto o el sexo del bebé, o si está en pareja.

Cabe señalar que la llegada de un nuevo integrante a la familia se produce en un momento muy delicado para la actriz, cuyo padre murió días atrás, a los 79 años, a causa de una infección, según informó el medio TMZ. Ron Moss era músico, trombonista de formación, que formó parte de varias bandas de jazz, que también se desempeñó como representante de grandes estrellas a lo largo de los años, como Chick Corea e Isaac Hayes. Junto a su exesposa, Linda, Ron crió a Elisabeth y a su hermano Derek.

En una entrevista con The New Yorker en 2022, Moss hablaba abiertamente de su fe y del vínculo de su familia con la Cienciología, credo que profesan también otras estrellas de Hollywood como Tom Cruise, y de los problemas que su adscripción religiosa le generó en algunos de sus más exitosos trabajos.

Moss, en una escena de la quinta temporada de The Handmaid´s Tale

Durante mucho tiempo, los fans de Moss mostraron su desconcierto porque June, el personaje que encarna en The Handmaid’s Tale, muestras posturas contrarias a lo que profesaría una mujer de la Cienciología: una guerrera feminista que lucha contra un gobierno opresor y sectario. Cuando en la misma entrevista se le preguntó al respecto, la actriz fue categórica: “La gente obviamente puede tener en mente lo que quiera, y no puedo controlar eso. Si no es eso, será otra cosa. Obviamente, algo como la libertad de culto y la resistencia contra una teocracia es algo muy importante para mí. Simplemente alentaría a la gente a darse cuenta por sí misma”, concluyó.

Sobre la cienciología en particular, la intérprete expresó que no se trata de “una religión cerrada”. Y dijo: “Es un lugar que está muy abierto a dar la bienvenida a alguien que quiera aprender más sobre él. Creo que eso es probablemente lo que menos se sabe”, explicó. Moss también recordó un incidente en el que, por la cienciología, dice haber quedado expuesta, cuando en los Critics Choice Awards de 2017 estaba nominada por su papel en la exitosa serie, y Leah Remini, quien abjuró de esa creencia, ganó un premio por su serie documental contra la cienciología. En ese momento, se aseguró que Moss se había levantado de su silla por el discurso de Remini. “Fui al baño. Desearía que fuera más emocionante que eso. Nunca recibí la orden de no hablar con ella”, llegó a aclarar.

