Elizabeth Berkley asegura que Hollywood la excluyó tras el fracaso de una película erótica que protagonizó: “Fue doloroso”

Elizabeth Berkley volvió a recordar el impacto que tuvo en su vida profesional el estreno de Showgirls, la película erótica de Paul Verhoeven que protagonizó a los 22 años y que marcó un antes y un después en su carrera. A casi tres décadas del lanzamiento del film, la actriz habló sobre las consecuencias que debió enfrentar tras las críticas demoledoras que rodearon a aquella producción.

En la ficción, la actriz da vida a Nomi Malone, una joven que viaja a Las Vegas para perseguir su sueño de ser bailarina. La película, estrenada en 1995, se nutría de escenas de alto contenido sexual y desnudos integrales, por las cuales fue cuestionado no solo el director sino también la protagonista.

En ese entonces, la intérprete había alcanzado cierta popularidad gracias a la serie juvenil Salvados por la campana y con este nuevo papel daba el salto a la gran pantalla, aunque el recibimiento recibido fue bien distinto al que esperaba.

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, realizada en el marco del 30 aniversario del film, la actriz de 51 años recuerda que el impacto mediático fue devastador y que, mientras el resto del elenco se distanciaba del fracaso, ella se vio obligada a continuar con la promoción internacional de la película.

Elizabeth Berkley en el set de Showgirls Murray Close - Sygma

“No fue una experiencia agradable, pero estoy orgullosa de haberlo hecho. No me rindo fácilmente. Quería hablar. Quería que me escucharan”, afirmó en diálogo con el medio estadounidense. La actriz describió que los publicistas la preparaban para las entrevistas mostrándole críticas centradas en su físico y sus capacidades interpretativas.

“Pasaron muchas cosas que ahora serían impensables, nadie podría soportar semejante ataque”, reflexiona hoy. A pesar de la presión, la artista asegura que procuró mantener la confianza en su propio trabajo. “No entendía cómo la gente podía ser tan cruel, pero soy fuerte y tuve que separar lo que decían de lo que yo creía que era verdad”.

Según relató, lo más difícil llegó después del estreno, cuando se sintió apartada de la industria. “Durante dos años, no me permitieron presentarme a audiciones”, contó. Esa etapa, según dijo, fue una de las más difíciles de su vida profesional. “Lo peor fue estar literalmente excluida de algo que me apasionaba”, todavía se lamenta hoy. Aun así, decidió no abandonar su vocación y continuó asistiendo a clases de actuación y de danza a la espera de que alguna oportunidad le permitiera retomar el camino perdido tras la experiencia de Showgirls.

Berkley había trabajado con el mismo equipo a cargo de uno de los grandes hitos del mismo director, Bajos instintos, la película que consagró a Sharon Stone. Sin embargo, su experiencia fue opuesta. El propio Verhoeven llegó a responsabilizarse de la situación al asegurar más tarde: “Mi película hundió la carrera de Elizabeth de forma contundente. Hizo que mi vida fuera más difícil, pero no al nivel que la afectó a ella. Después de eso, Hollywood le dio la espalda, y si hubiera que culpar a alguien, debería ser a mí”.

Después de un tiempo, la actriz logró acceder a papeles secundarios en el cine y la televisión, y fue poco a poco reconstruyendo su carrera. En la actualidad, Berkley forma parte de una gira por Estados Unidos que celebra los 30 años de Showgirls dentro de una propuesta que combina proyecciones, material inédito y su presencia para dialogar con el público.

En una de esas fechas, el pasado 9 de octubre en Austin, Texas, la actriz dio más detalles sobre lo que vivió tras el estreno del film. “Me llevé una buena paliza, chicos. No fue nada divertido durante un tiempo. No voy a mentir. Fue doloroso. Estaba aislada. Sentí que me habían abandonado las mismas personas con las que había colaborado”, señaló ante los asistentes.

Entre sus últimos proyectos, la actriz logró unirse al reparto de Todo vale, el nuevo drama legal de Ryan Murphy, y forma parte de Shell, un largometraje que marca su regreso al cine tras 15 años sin un papel de peso, una producción en la que comparte protagónicos junto a Kate Hudson y Elisabeth Moss.