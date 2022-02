Elizabeth Vernaci habló de su pelea con Jorge Rial: “No esperaba ese ninguneo y maltrato”

En la noche de ayer se confirmó el inminente desembarco de Jorge Rial a C5N para conducir uno de sus ciclos más emblemáticos, Sobredosis de TV. A raíz de esa noticia, hoy comenzaron a circularon versiones de una fuerte pelea entre Rial y la hasta ayer conductora de ese ciclo, junto a Juan Di Natale, Elizabeth Vernaci.

“Acá, en los pasillos de Radio Pop, una pelea fuerte”, anunció Marcela Tauro en Intrusos en el espectáculo para luego agregar: “ La Negra Vernaci, a los gritos con un conductor [nunca lo nombró]: “Fracasado, forro...” comenzó a leer la información. “Tuvo que ir el gerente de C5N para separar a ambos”, complementó para luego dejar picando un “Ampliaremos...”.

En diálogo con LA NACION, Elizabeth Vernaci , dio a entender que la pelea fue real y que no esperaba “el ninguneo y el maltrato” del periodista. “No te lo esperás de alguien que te conoce”, remarcó Vernaci.

Ante la pregunta de este medio respecto a si sintió que Rial debió haberle avisado que estaría al frente del programa, fue muy clara: “Esperaba códigos”. Por otro lado, explicó que desde diciembre que les había manifestado a los directivos del canal que no quería continuar en el programa. “Yo les avisé que no iba a estar en el 2022. No nos habíamos sentado a hablar, pero no era la idea seguir”, le contó Vernaci a LA NACION.

Recordemos que Rial conduce en Radio 10 Argenzuela, y ahora será el único conductor de Sobredosis de TV, todos los sábados de 21 a 22.30, a partir del 5 de marzo. Por su parte, Vernaci conduce La Negra Pop en POP 101.5, y ambos forman parte del Grupo Indalo.

En su ciclo, Vernaci aludió al respecto y ratificó la importancia de los códigos entre colegas . “El canal tiene todo el derecho a elegir, pero me llama la atención que Rial, que está en el mismo multimedio que nosotros, y al lado, no nos haya dicho nada ni a Juan ni a mí, pero capaz que se olvidó” , expresó ante sus oyentes. “Como compañero tenés que avisar... Sobredosis anda solo, es la edición, es un programa que está buenísimo”, concluyó.

Consultados por LA NACION, tanto Jorge Rial como Juan Di Natale dijeron que preferían no emitir opinión al respecto.