Marcelo Stiletano 30 de julio de 2020 • 21:31

"Todos tenemos que ser más conscientes de la forma en que nuestras palabras y acciones afectan a los demás, y me alegra que me hayan llamado la atención de los problemas en nuestro programa. Prometo hacer todo de mi parte para continuar exigiéndome a mí misma y a todos los que me rodean para aprender y crecer", señaló Ellen DeGeneres en un mensaje enviado a todos los empleados de su exitoso show televisivo después de que Warner Media iniciara una investigación interna a raíz de algunas denuncias sobre el ambiente "tóxico" que rodea la realización del programa.

La carta de Ellen, mezcla de reconocimiento de errores y pedido expreso de disculpas, es la primera respuesta de la conductora a la complicada situación a la que se enfrenta, luego de que se hicieran públicas revelaciones y comentarios de exempleados acerca de amenazas, actitudes racistas y el ejercicio de la cultura del miedo dentro de ese entorno.

"Mi nombre está en el programa y en todo lo que hacemos, y me responsabilizo de ello. Junto con Warner comenzamos inmediatamente una investigación interna y estamos tomando medidas para resolver los problemas. Como hemos crecido exponencialmente no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hicieran su trabajo, ya que sabían que eso era lo que yo quería. Claramente, algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder", agrega la carta firmada por Ellen.

El primer coletazo de la crisis, aunque todavía no hubo una confirmación oficial, es el casi seguro alejamiento de Ed Glavin, productor ejecutivo del programa. "Hemos identificado varios cambios en el personal, junto con las medidas apropiadas para abordar los problemas planteados, y estamos dando los primeros pasos para instrumentarlos. Warner Bros. y Ellen DeGeneres están comprometidos a garantizar un lugar de trabajo basado en el respeto y la inclusión", señaló un comunicado de Warner que, sin hacer nombres, se conoció casi al mismo tiempo que la carta de Ellen a sus compañeros de trabajo.

"El primer día de nuestro programa les dije a todos que este show sería un espacio de felicidad. Nadie alzaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente algo cambió", dijo la estrella. También admitió que ella y su staff comenzaron a tener charlas sobre equidad y justicia.

Según había revelado Variety, las quejas dentro de la producción crecieron a raíz de las condiciones impuestas para la realización de El show de Ellen DeGeneres desde que se empezó a realizar desde la casa de la conductora debido a la pandemia. "Quiero que todos en casa amen nuestro programa y quiero que todos los que lo hacen adoren trabajar en él. Nuevamente, lo siento mucho por cualquiera que no haya tenido esa experiencia. Si no fuese por el Covid lo habría hecho en persona, y no veo la hora de volver al set y verlos a todos de nuevo", cerró Ellen.