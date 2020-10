Elton John sigue sin perdonar a Rod Stewart, a pesar de sus intentos por reconciliarse Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de octubre de 2020 • 09:58

Rod Stewart y Elton John están peleados desde hace un tiempo y aún no han podido resolver sus diferencias. Sin embargo, el hombre de la voz carrasposa quiere que quien supo ser su amigo por 50 años, con idas y vueltas, lo perdone tras un burlón comentario que, años atrás, lapidó el vínculo que los unía.

En la historia del rock han habido varias amistades que se rompieron y después volvieron a unirse. En el caso de Stewart y John, los problemas surgieron luego de que el autor de "Rocket Man" anunciara su retiro de los escenarios. En 2018, durante su paso por el programa de Andy Cohen, Watch What Happens Live, Rod lanzó al respecto: "Le envié un mail y le dije: '¿Qué, otra vez, querido?' Hablando de la jubilación, yo nunca hablé sobre el tema y si me retiro, no haré un anuncio. Simplemente me desvanezco". Y agregó: "Anunciar tu jubilación huele a querer vender entradas".

Luego de ese comentario, Elton John se enojó a tal punto que aún ni siquiera se plantea la posibilidad de reconciliarse con su colega. "Quiero mucho a Elton, pero no nos hablamos ahora. Tuvimos una pelea porque critiqué su gira y dije que era un robo de dinero", reveló el fanático de Celtics en el podcast de Chris Evans, donde agregó que pensaba que quizá el gusto por el fútbol que ambos compartían podía ser una instancia de diálogo para reconstruir su amistad.

La gira de Elton John

Elton John, que acaba de anunciar la reprogramación de su tour para 2022, no ha contestado nada al respecto. Pero sí dio cuenta de sus ganas de volver al ruedo: "Disfruté de mi tiempo en casa con la familia mientras el mundo navega a través del COVID-19, pero realmente extraño estar en la ruta y tocar para mis amados fanáticos en mi gira Farewell Yellow Brick Road".

Además, en lugar de retirarse, el cantante y pianista demostró que su espíritu se mantiene muy joven al aceptar colaborar con Gorillaz en un tema del nuevo proyecto de la banda de sujetos animados.

Conforme a los criterios de Más información