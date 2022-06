Emilia Clarke se emocionó al confirmar la serie de Jon Snow: “¡Está sucediendo!”

No hay más que buenas noticias para los fanáticos de Game of Thrones: es que a House of the Dragon, la serie precuela que HBO Max estrenará en agosto y que contará cómo la Casa Targaryen se convirtió en una de las más poderosas de los Siete Reinos, se sumará luego un spin-off de Jon Snow que llegará de la mano de nada más y nada menos que de su intérprete: Kit Harington.

La noticia fue confirmada, quizá sin querer, por Emilia Clarke. En una entrevista con la BBC, la actriz que le dio vida a la intrépida Daenerys Targaryen, o Khaleesi, “Madre de Dragones”, comentó primero que está ansiosa por ver cómo será la precuela y que será raro verla desde afuera.

“Voy a ver esto como un espectador fresco porque está un billón de años antes de nuestro programa, por lo que se sentirá diferente ”, explicó Clarke.

¿Vuelve Daenerys Targaryen? "No creo", respondió sencillamente su actriz, Emilia Clarke

Luego, cuando el periodista le habló de los rumores que indican que Kit Harington volviera a interpretar su papel de Jon Snow en una secuela, Clarke confió: “Me lo ha contado. Y sé que existe. ¡Está sucediendo!”.

Acto seguido, contó que desde un comienzo el proyecto fue “concebido por Kit Harington”. Ante la pregunta sobre un posible regreso de Daenerys Targaryen a la pantalla, la actriz respondió, no muy segura: ““No, creo que he terminado [con ese rol]”.

Emilia Clarke y un difícil debut sobre las tablas

Clarke brindó esa entrevista en el marco de su regreso a los escenarios británicos con La Gaviota, de Chejov. Antes de hablar sobre este gran desafío, recordó con mucha gracia su debut teatral: fue en Broadway, en 2013, con Desayuno en Tiffany’s. “Fue un fracaso catastrófico” , recordó. “Simplemente no estaba lista. Definitivamente no estaba lista. Era un bebé. Era tan joven y tan inexperta...”, explicó.

Emilia Clarke recordó además su accidentado debut teatral en Broadway

En relación a esta nueva oportunidad teatral, Clarke admitió que está “petrificada” de miedo y que le pesa el hecho de que muchas personas vayan a verla por su participación en la exitosa serie de fantasía. “Soy profundamente consciente del hecho de que habrá gente a la que le encante Game of Thrones y lo vean así”, le dijo a la BBC. “Es 10 veces más aterrador porque habrá gente esperando a ir para decir: ‘ Ella solo puede actuar frente a la cámara, claramente no puede actuar en el escenario’, lo que obviamente es el mayor temor ”, confió.

Pese a esas dudas, Clarke se mostró entusiasmada por la posibilidad de que esta interpretación de una obra escrita en 1895 anime a una audiencia diferente a ir al teatro. “Con suerte, vendrán y se irán. ‘Solo vinimos a ver a la Madre de los Dragones, oh, qué frustrante, ella no está en un dragón, esto no es lo que pagué’. Spoiler: no estoy en un dragón en ningún momento durante esta obra ”, explicó entre risas. “Pero con suerte lo que se llevarán, como una especie de pequeño extra, es que pueden disfrutar de esta obra que de otra manera no habrían visto”, cerró.

Lo que viene en el universo Game of Thrones

En la última temporada de Game of Thrones, Jon Snow descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, y por ende, un legítimo heredero al trono de hierro. Por ese papel, Harington fue nominado dos veces a un premio Emmy.

Jon Snow y su amigo Tormund Giantsbane, "el matagigantes" Game of Thrones / HBO

Si bien la secuela sobre Jon Snow está en desarrollo, la decisión no significa que haya una luz verde definitiva. Como cita el sitio Cultura Ocio, HBO ya canceló su primera serie derivada de Game of Thrones luego de rodar el piloto e invertir diez millones de dólares. Se trataba de una precuela ambientada miles de años antes que la serie original, incluso antes de que los Targaryen conquistaran Poniente, que iba a protagonizar Naomi Watts.

No obstante, la situación es distinta para House of the Dragon, la precuela que recrea la historia apenas 200 años antes de la ficción que se convirtió un éxito durante sus ocho temporadas. HBO ya comunicó que emitirá el esperado primer capítulo el domingo 21 de agosto, y luego estará disponible en su plataforma de streaming.

Tras su paso por Game of Thrones, Harington ha aparecido en el universo de Marvel, como uno de los personajes de Eternals en 2021. Además, encarnó el papel principal en la producción en vivo de Enrique V, basada en una obra de William Shakespeare, del Teatro Nacional de Londres.