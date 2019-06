Emma Stone se lastimó el hombro luego de un fuerte golpe

La actriz sufrió un fuerte golpe; hay diferentes rumores acerca de si peligra o no su participación en el film Cruella Fuente: Archivo

Emma Stone se lastimó el hombro luego de resbalarse y caerse al piso, según informó la revista People. Actualmente la actriz de 30 años se encuentra recuperándose del golpe mientras surgen versiones sobre si este incidente afectará o no su papel como Cruella Devil, la villana de 101 Dálmatas, el nuevo proyecto de Disney.

Respecto a lo sucedido a la actriz hay diferentes versiones sobre dónde ocurrió y la gravedad del golpe. Según publicó The Sun, la lesión afectaría su papel de Cruella porque los médicos le habrían ordenado que descansara durante dos meses. Pero una fuente cercana a la actriz le dijo a People: "La producción no ha comenzado a trabajar por lo que esto no está causando ningún problema importante. Todavía están en el proceso de preproducción y ella comenzará una vez que haya sanado".

El film, dirigido por Craig Gillespie, se basará en la villana Cruella y planean que llegue a los cines a fines de 2020. Si bien aún no se ha confirmado, Emma Thompson podría ser parte de la historia de la mujer que quiere a cualquier costo apoderarse de los cachorros dálmatas.