El 16 de noviembre de 2001, Harry Potter y la piedra filosofal llegó a las salas de cine de todo el mundo para convertir a Emma Watson en la niña más famosa del planeta. La pequeña de 11 años, nacida en París, pero criada en Oxford, sin experiencia profesional ni un interés particular por la interpretación, había llegado casi por casualidad a un multitudinario casting que buscaba a Hermione Granger, la inseparable amiga de Harry Potter en la célebre saga literaria de fantasía. Tras una decena de audiciones, ella fue la elegida para interpretar a la aprendiz de bruja más aplicada de Hogwarts en las ocho adaptaciones cinematográficas que se estrenaron a lo largo de una década y que terminaron convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos pop del siglo.

La británica creció ante las cámaras y, al igual que sus compañeros de reparto, tuvo que despedirse del personaje que la había hecho célebre y comenzar a construir una carrera propia. Lo hizo con el beneplácito de la crítica, del público y de la industria de la moda, que veía en ella a alguien con talento y carisma suficientes para sortear el temido encasillamiento. Pero Watson tenía otros planes. 25 años después de aquel primer estreno, la actriz celebra la efeméride lo más alejada posible de los focos y tratando de gestionar las secuelas de una oleada de popularidad que llegó demasiado pronto y con una intensidad difícil de asimilar.

Durante los últimos años, Emma Watson se alejó de la actuación para dedicarse a su formación académica (Foto: Instagram @pradabeauty)

“Estoy más feliz y más sana que nunca”, confesó en una entrevista concedida a Hollywood Authentic en septiembre de 2025. A sus 36 años, Watson lleva años apartada de la interpretación, después de Mujercitas (2019) y tras haber intentado huir del “símbolo” que llegó a representar Hermione, trabajando con directores de la talla de Sofia Coppola, Darren Aronofsky y Greta Gerwig, además de protagonizar el taquillazo de La bella y la bestia para Disney. Sin embargo, desprenderse de un personaje tan querido no es lo mismo que escapar de las consecuencias de haberlo interpretado. “No estaba muy feliz, si soy sincera. Me sentía un poco atrapada”, declaró al Financial Times al explicar su decisión de hacer un alto en su carrera como actriz. Watson cuestionaba el aspecto más comercial de la profesión y se mostraba frustrada por tener que promocionar películas —en sus propias palabras, “vender cosas”—, cuyos procesos creativos no controlaba. “No tenía ni voz ni voto”, precisó.

Otra de las heridas que ha explicado recientemente tiene que ver con el precio de haber crecido en una burbuja tan excepcional como la de Harry Potter. Después de compartir una década de trabajo con compañeros con los que había creado una comunidad basada en los vínculos afectivos, se sintió decepcionada al descubrir que esa no era la tónica habitual en la meca del cine. “Llegaba a aquellos rodajes pensando que las personas con las que trabajaba iban a convertirse en mi familia y que seríamos amigos para toda la vida. Iba a trabajar buscando amistad y, fuera del universo de Harry Potter, en Hollywood, aquello fue una experiencia muy dolorosa para mí. Tan dolorosa que era como si me rompieran los huesos, porque la mayoría de la gente no acude a esos entornos buscando hacer amigos”, contó en el podcast On Purpose. La actriz reconoció que no tiene la piel “lo suficientemente dura” para desenvolverse con facilidad en ambientes tan competitivos y que se sintió como si le hubieran “dado una paliza” al comprobar que sus compañeros estaban centrados en sus propias carreras y en las oportunidades de triunfar. En cierto modo, Watson se enorgullecía de conservar una mirada tan atípica sobre las relaciones en Hollywood: “Supongo que eso significa que aún me queda algo por romper. Aún me queda un corazón que romper”.

Emma Watson como Hermione Granger en Harry Potter y la piedra filosofal (Foto: IMDb)

Durante este tiempo alejada de las alfombras rojas y de los photocalls, ha recuperado espacios que habían quedado relegados a un segundo plano. En mayo de 2014, se graduó en Literatura Inglesa por la Universidad de Brown, ha retomado su formación con un máster en escritura creativa en Oxford y ha desarrollado proyectos empresariales y personales al margen de la interpretación. Ha sido imagen de la fragancia Paradoxe de Prada, para la que también dirigió un anuncio, y ha lanzado una ginebra premium, Renais, junto a su hermano Alex. Además, es embajadora de Buena Voluntad de la ONU y, ante sus más de 70 millones de seguidores de su cuenta de Instagram ha seguido mostrando su compromiso con el medioambiente, la causa palestina y los derechos del colectivo trans —aunque con publicaciones muy esporádicas—. Esta última posición la enfrentó públicamente a J.K. Rowling, creadora de la saga del niño mago, conocida por su beligerancia contra esta comunidad y que llegó a calificar a la actriz de “ignorante”. La escritora también reprochó a Watson que “nunca ha experimentado la vida adulta sin el respaldo de la riqueza y la fama”.

Lo cierto es que ese respaldo con el que J.K. Rowling intenta cuestionarla no siempre ha sido un privilegio para Emma Watson. El éxito le llegó tan pronto y adquirió unas dimensiones tan desproporcionadas que le provocó una sensación de vértigo incluso en su vida cotidiana. “Todo fue tan grande que me sentía desconectada”, explicó en el pasado. Su manera de recuperar el equilibrio pasaba por recordar quién era en los —escasos— años anteriores a su transformación en Hermione: “Soy hija, hermana, pertenezco a una familia. Tengo unas raíces y una identidad que son muy importantes, que tienen peso y que no tienen nada que ver con esto”, se repetía.

Watson no siempre disfrutó de la dimensión que alcanzó Harry Potter. Llegó incluso a plantearse abandonar la franquicia a los 16 años. Se sentía sola y abrumada ante un fenómeno que no parecía dejar de crecer ni tener fin. En declaraciones a la edición británica de Vogue, admitió haber acudido a terapia y sentirse culpable por no disfrutar de las fiestas, las alfombras rojas, las portadas de las revistas o las hordas de fans que coreaban su nombre en cada parada promocional alrededor del mundo. “¿Por qué yo? Otra persona habría disfrutado y deseado esta parte más que yo”, se preguntaba. “Pensaba: ‘Debería estar disfrutando esto más. Debería estar más ilusionada’. Y, en realidad, lo estoy pasando muy mal”.

La historia de Hermione volverá a las pantallas esta Navidad con la nueva adaptación televisiva de HBO Max, que contará con Arabella Stanton en el papel de la joven bruja. 25 años después del estreno de la primera película, otra actriz se prepara para dar vida a uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular con todo un manual de instrucciones sobre la fama precoz escrito por su predecesora. Emma Watson, mientras tanto, sigue sin tener prisa por regresar.