El inesperado giro profesional de Emma Watson: deja las pantallas para dedicarse a su verdadera pasión

La actriz Emma Watson tenía solo diez años cuando se puso por primera vez en la piel de Hermione Granger en Harry Potter y la piedra filosofal (Harry Potter and the Philosopher’s Stone) y desde ahí no paró. Si bien se convirtió en una de las estrellas más destacadas de su generación y comenzó a trabajar como modelo con importantes marcas de lujo, decidió tomarse una pausa de Hollywood para estudiar literatura inglesa en la Universidad de Brown. Ahora, a 11 años de su graduación, sorprendió a sus fans con una importante decisión: volvió a convertirse en alumna para sumar una nueva especialidad a su carrera.

Emma Watson se convirtió en una de las actrices más destacadas de su generación Instagram

Harry Potter le dio a Watson la fama y el reconocimiento internacional y rápidamente la ubicó como una de esas actrices a las que no había que perder su vista. Sin embargo, en el pico máximo de su carrera tomó una determinante decisión sobre su futuro. En 2009, en pleno éxito de las películas, se matriculó en la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, para estudiar literatura inglesa. Si bien en 2011 tuvo que hacer una pausa para terminar de grabar las últimas entregas de la saga del mago, cuando terminó sus compromisos retomó sus estudios y en 2014 se graduó de la universidad. Incluso compartió en las redes una foto con birrete y toga.

Tras su graduación, Watson regresó a los sets de filmación y trabajó en 2019 en el remake de Mujercitas (Little Women), Las ventajas de ser invisible (The Perks of Being a Wallflower) y el live-action de La bella y la bestia (Beauty and the Beast), entre otras películas. Sin embargo, en octubre de 2023 decidió alejarse un poco de las cámaras y se anotó en la Universidad de Oxford para realizar una maestría en escritura creativa. Pero, aunque sus fans especulaban en la posibilidad de volver a verla de regreso en la pantalla en un futuro cercano, ahora se supo que la actriz decidió profundizar aún más en su carrera universitaria y sumar un tercer título a su curriculum.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, los protagonistas de Harry Potter

Aunque era de público conocimiento que la protagonista de Colonia era licenciada en literatura inglesa y además había realizado una maestría en escritura creativa, ahora se conoció que se matriculó una vez más en la Universidad de Oxford para realizar un Doctorado en Filosofía (DPhil). Según reveló The Daily Mail, la intérprete de 34 años comenzó la especialización en septiembre de 2024.

Según detalla el sitio web oficial de la universidad, el Doctorado en Filosofía (DPhil) es un programa de investigación a tiempo completo con una duración de entre tres y cuatro años en el que se realiza “un proyecto de investigación de nivel de doctorado bajo la guía de supervisores”.

En 2014, Emma Watson se graduó de la licenciatura en literatura inglesa en la Universidad de Brown (Foto: X @EmmaWatson)

Una fuente de la Universidad citada por el medio detalló que Emma “se mezcla con otros estudiantes y se mimetiza con el entorno”. Asimismo, señaló que “asiste a eventos sociales y a menudo se la ve con sus libros y su novio en las cafeterías locales”. Cabe mencionar que Watson conoció a su pareja, Kieran Brown, justamente en la universidad de Inglaterra.

En este sentido, la fuente también comentó que Emma “ama Oxford y construyó una vida feliz allí” y lo convirtió en “su hogar por los próximos años”. Ahora, la actriz apostó por continuar con su formación académica y extender su pausa de la actuación.