El emotivo mensaje de Soledad Silveyra para la mamá de Alicia Muñiz

En Monzón, la serie, la actriz personifica a Alba Catalayud, la madre de la modelo uruguaya asesinada por el boxeador

El primer capítulo de Monzón, la serie, la ficción que recrea la vida del boxeador Carlos Monzón , fue subido a YouTube y muchos de los que lo vieron ponderaron la escena protagonizada por Soledad Silveyra , que personifica a Alba Catalayud, la madre de Alicia Muñiz.

Sobre esta situación y sobre su participación en la serie que se emitirá por Space, la actriz habló con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina: "Tuve comentarios muy hermosos de la escena del primer capítulo. En esa escena ella pide que no se vea al campeón, sino que se haga hincapié en la crueldad del asesinato".

"La palabra 'femicidio' es del 2008 o 2009, es decir que es relativamente nueva, y hubo que empezar a utilizarla por las desgracias que todas y todos conocemos. En esos años, todo era distinto. Fue un verano terrible el del '88, fue el mismo en el que murió Alberto Olmedo. Seguramente, si esto se hubiese filmado años atrás no hubiese sido contado desde este perfil. Hoy, por eso, la serie toma una relevancia muy importante", explicó la actriz, tratando de contextualizar en qué momento se produce el asesinato de la modelo uruguaya, pareja de Monzón.

Solita se refirió, también, a la experiencia de haberse puesto en la piel de alguien que realmente existe. "Fue difícil, porque había muy poco material de ella en la web; solo un par de fotos y apenas unas palabritas del día del juicio. El personaje no es muy extenso, si bien está durante toda la miniserie, pero donde yo más me concentré es en el dolor de esta mujer que es muy dura, que lo único que busca es justicia".

Soledad Silveyra en una escena clave de la miniserie que recrea la vida de Carlos Monzón

"Como no tenía referencias de su personalidad, miré muchos noticieros, muchas madres con ese dolor. Yo había entendido que la señora ya no vivía, pero cuando fui a Uruguay por la gira de Cartas de amor, se me acercaron dos personas y me contaron algunas cosas que las guardo, porque ya el personaje estaba hecho. Sí sabía del sufrimiento de esa familia. Ha sufrido muchísimo y no debe haber sido nada fácil para ella criar a su nieto, después de lo que vivió ese niño, que vio todo", explicó.

Entonces, Silveyra quiso enviarle un mensaje a Calatayud, con la esperanza de que sus palabras lleguen hasta ella: "Me gustaría que sepa que lo hice con todo el respeto del mundo hacia ella y hacia su familia. Espero que nada se moleste. Se está hablando sobre su hija, que no es fácil".

"El hecho fue un escándalo. Yo estaba en Mar del Plata en ese momento. Ahí, por Constitución, tenía la casa Claudio (García Satur) y yo había alquilado, también, por ahí cerca. Me acuerdo que pasábamos por la casa a ver qué movimiento se veía. No lo podíamos creer. Fue terrible, porque en una primera instancia él declara que no, y entonces no entendíamos qué era lo que había pasado", recordó.