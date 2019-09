En familia, muchos famosos disfrutaron del nuevo espectáculo de Flavio Mendoza

Panam, Adabel Guerrero y Luciana Salazar llevaron a sus hijos a disfrutar del nuevo espectáculos circense de Flavio Mendoza Crédito: Gerardo Viercovich

Anoche, muchos famosos fueron con sus hijos a la función especial con invitados del espectáculo de Flavio Mendoza, El circo del anima. Luciana Salazar se mostró junto a Matilda, Adabel Guerrero con su pequeña Lola, y Laura Franco fue acompañada de sus hijos, entre otras figuras. Todos disfrutaron del show en familia.

Mendoza presentó su nueva apuesta en el Casino de Buenos Aires de Puerto Madero. "Este espectáculo es el broche de oro en mi carrera. Le debía a mi familia y a mi hijo este homenaje, de ahí surge el nombre, este es el circo del alma: el alma de mis padres y abuelos que me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan", expresó emocionado.

El artista, feliz por su nuevo espectáculo, junto a la contorsionista Belén Pouchan Crédito: Gerardo Viercovich

Adabel Guerrero, en familia, junto a su novio Martín Lamela y su hija Lola Crédito: Gerardo Viercovich

Moria Casán dijo presente en el show. Sus medias estampadas en animal print, fieles a su estilo, no pasaron desapercibidas, al igual que su riñonera, un accesorio que vuelve a ser tendencia Crédito: Gerardo Viercovich

Valeria Archimó y su hija Ámbar, de 4 años, que se mostró tímida ante las cámaras Crédito: Gerardo Viercovich

Laura Franco asistió junto a su hijos menores, Sofía y Bautista Crédito: Gerardo Viercovich

El coreógrafo y bailarín comenzó como productor de sus propios espectáculos con su exitoso Stravaganza, en 2011, y presentó distintos espectáculos en la avenida Corrientes, con giras en las temporada de vacaciones. En esta nueva apuesta cuenta con 35 artistas nacionales e internacionales que realizan destrezas de alta complejidad acrobática con un doble escenario, con luces, pantallas y banda musical en vivo, que acompañan cada momento.

Flavio Mendoza siempre recuerda a su abuelo y su frase:"Pasen y vean el espectáculo más antiguo e increíble del mundo". Crédito: Gerardo Viercovich

Flavio Mendoza vivió un emotivo momento junto a su hijo Dionisio, quien subió de sorpresa al escenario Crédito: Gerardo Viercovich

Pamela David no se perdió este nuevo show de Mendoza, y fue junto a su hijos, Lola y Felipe Crédito: Gerardo Viercovich

Tras anunciar su separación, Floppy Tesouro decidió ir a ver el espectáculo con su hija Moorea Crédito: Gerardo Viercovich

