Los pasillos de un conocido shopping de Martínez se llenaron este jueves de flores, glamour y estrellas. El motivo fue el lanzamiento de una nueva fragancia de una marca internacional y nadie quiso perderse la cita.

Eugenia La China Suárez, Celeste Cid y María Vázquez fueron las más animadas del evento: posaron para las cámaras, pero también aprovecharon para repartir besos y abrazos entre sus conocidas. Además, fueron parte del evento Agus Casanova, Francesca Ribero, Malena Ratner y Gina Mastronicola. Mientras tanto, del otro lado del mundo, la gran Cecilia Roth brilló en una nueva jornada del Festival de San Sebastián.

Francesca Rivero, Gina Mastronicola, Agus Casanova, la China Suárez, Malena Ratner, María Vázquez y Celeste Cid participaron de la presentación del nuevo perfume de Carolina Herrera Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Para la ocasión, la China optó por un look total black: un catsuit strapless coronado con plumas y botas con plataforma. Completó el look con un tapado largo de cuero. Para darle un toque de color a su atuendo, optó por una minibag fucsia. Celeste Cid, por su parte, fue la contracara de la ex Casi Ángeles: eligió vestir completamente de blanco. La actriz de Las Estrellas brilló con un traje de María Gorof que completó con un osado soutien haciendo juego. La exmodelo, por último, vistió un diseño de El camarín de satén color crudo.

El amistoso saludo entre María Vázquez y la China Suárez Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La China Suárez y Celeste Cid, dos actrices que comenzaron en la televisión de muy pequeñas, posaron juntas y cómplices Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La China Suárez, siempre impecable, esta vez con un look total black Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Celeste Cid demostró que también posee una gran personalidad a la hora de elegir sus outfits y se animó a jugar con su traje brillante de María Gorof Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La marca internacional aprovechó el encuentro para lanzar de forma oficial la nueva fragancia de su catálogo: Good Girl Blush, una versión floral del perfume icónico de Carolina Herrera que se luce en un frasco que imita a un zapato de taco alto y que en España se convirtió en tendencia de inmediato.

La China Suárez y María Vázquez deslumbraron con su encanto y belleza Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La China Suárez fue una de las más buscadas de la noche Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Agus Casanova eligió el look más osado: un top y una mini color rosa de Flor Monis Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Agus Casanova, muy sensual, eligió una minibag dorada para completar el atuendo Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Con tan solo 20 años, Gina Mastronicola es una de las actrices que hoy se destaca en Buenos Chicos, la nueva novela de eltrece Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Cid optó por un traje para no pasar desapercibida: estaba repleto de brillos. Incluso el soutien. Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Amante de la moda, Cid suele modelar para algunas marcas locales. Incluso, durante un tiempo, tuvo su propia tienda de diseño Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

María Vázquez optó por un diseño de El camarín Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La China Suárez y Celeste Cid en una velada que estuvo plagada de brillos, flores y celebridades Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La actriz Malena Ratner fue otra de las figuras invitadas de la noche para la presentación del perfume Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Gina Mastronicola fue la única que fue por el clásico pero impactante vestido largo color rojo fuego Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

La China Suárez y María Vázquez posaron juntas para las cámaras Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Una argentina en San Sebastián

Cecilia Roth desembarcó en el Festival de San Sebastián, en esta oportunidad, como una de las protagonistas de la serie española La mesías, un drama de suspenso psicológico que se presentó durante la tarde del viernes creada por Los Javis (el exitoso duo de realizadores compuesto por Javier Calvo y Javier Ambrossi, responsables de Veneno y Paquita Salas). Y como suele suceder, la actriz argentina deslumbró tanto en la pantalla como fuera de ella: primero, con un conjunto de polera y pantalón y luego con un imponente vestido en negro.

Cecilia Roth en la premiere de La mesías durante la edición número 71 del festival de cine de San Sebastian. La actriz eligió un vestido largo negro lleno de brillos, apliques y algunas sugestivas transparencias JB Lacroix - WireImage

Roth lució bajo el cielo de San Sebastián una polera con apliques brillantes y un pantalón negro, a tono ANDER GILLENEA - AFP

Javier Ambrossi, Ana Rujas, Carmen Machi, Macarena Garcia, Cecilla Roth, Amaia Romero, Lola Dueñas y Javier Calvo durante la sesión de fotos posterior a la presentación de La mesías Carlos Alvarez - Getty Images Europe

