Mientras Camila Morrone deslumbra y se roba todas las miradas con sus increíbles looks durante los eventos que tienen a su nuevo film, Gonzo Girl, como protagonista, otras grandes celebridades de Hollywood aprovechan sus actividades cotidianas para relajarse y elegir outfits más descontracturados... Aunque terminen, a veces, luciendo algo extravagantes.

Camila Morrone desfiló su belleza a lo largo de la alfombra roja de la edición número 18 del Festival de Cine de Roma Gregorio Borgia - AP

Con gran naturalidad, Camila lució un diseño de alta costura de Vivienne Westwood que supo acompañar con poquísimas joyas, el cabello suelto y unos tacos altos a tono Gregorio Borgia - AP

La actriz de ascendencia argentina pisó la alfombra roja del Festival de Cine de Roma anoche en el marco del avant premiere de Gonzo Girl, el film que marca el debut de Patricia Arquette como directora y que cuenta con el consagrado Willem Defoe como coprotagonista. De inmediato, los flashes apuntaron hacia su figura. La artista, quien a fuerza de trabajo se desprendió del título “la exnovia de Leonardo DiCaprio” para consagrarse como una celebridad con peso propio, optó para la ocasión por un vestido estilo corsé asimétrico en color negro con un drapeado -y una cola- que acentuó su cintura. Al diseño, de Vivienne Westwood, Camila eligió acompañarlo con tacos altos y unos pocos anillos. El protagónico del film de Patricia Arquette llegó a manos de Morrone luego de su participación en la serie Todos quieren a Daisy Jones, trabajo que le valió una nominación a los premios Emmy.

Por su estilo y por su trabajo en la pantalla grande, Morrone se desprendió del mote de "la exnovia de DiCaprio" para pasar a ser una figura con peso propio Gregorio Borgia - AP

Camila Morrone posa para las cámaras de los fotoperiodistas en la alfombra roja del Festival de Cine de Roma ayer por la noche en el Avant Premiere de Gonzo Girl Gregorio Borgia - AP

El protagónico del film de Patricia Arquette llegó a manos de Morrone luego de su participación en Todos quieren a Daisy Jones, trabajo que le valió una nominación a los premios Emmy Gregorio Borgia - AP

Camila Morrone y Zoe Bleu Sidel recorren las calles de Roma, a donde viajaron para promocionar Gonzo Girl, dirigida por la tía de Zoe, Patricia Arquette. Luego de visitar una iglesia, las actrices fueron de compras al barrio de la Plaza de España. Al lsalir de una tienda de lencería, Zoe le mostró el dedo medio a una pareja de paparazzi que esperaban afuera Mega/The Grosby Group

En la calle, paseando al perro o en una manifestación, las estrellas de Hollywood no se privan de bucear en sus armarios para lucir los outfits más extravagantes mientras se encuentran lejos de los sets. Así, Kate Houston eligió un vestido camisero largo con zapatillas caña alta y el pelo al viento para salir con su perro; Jude Law optó por unos “pantalones globo” cuando fue sorprendido por las cámaras en el norte de Londres y Heidi Klum salió con una vincha de Halloween que combinó con un ajustadísimo vestido largo al tono y una chaqueta de cuero para comprar donuts en Hollywood. Por su parte, del otro lado de los Estados Unidos, en Nueva York, Sarah Jessica Parker pasó a la acción y se unió al reclamo de SAG-AFTRA en el centro de Manhattan. Para la ocasión optó por un cómodo jean que acompañó con unas botitas en tono claro.

El atuendo casual que eligió Kate Hudson para pasear, relajada y feliz, con su perro por las calles de Los Ángeles: un vestido camisero violeta y un par de zapatillas negras Backgrid/The Grosby Group

Los particulares "pantalones globo" que eligió el actor Jude Lowe para una salida casual en el norte de Londres Mega/The Grosby Group

La reina de Halloween, Heidi Klum, se da el gusto de probar unas donuts de araña en Hollywood. La supermodelo está en plenos preparativos para su gala anual de disfraces de Halloween Mega/The Grosby Group

Sarah Jessica Parker levantó las banderas y se unió al reclamo de SAG-AFTRA en el centro de Manhattan. Y si bien optó por un cómodo jean para la ocasión, lo acompañó con unas botitas Splash News/The Grosby Group

Jessica Alba y Cash Warren compartieron un romántico momento mientras caminaban de regreso a su auto. Cash aprovechó la oportunidad para darle a Jessica un cálido abrazo y un beso en la mejilla. La pareja le puso un toque de pasión a sus recados cotidianos Backgrid/The Grosby Group

Las calles de Los Ángeles fueron el escenario para las acarameladas escenas que ofrecieron Jessica Alba y Cash Warren en un día cualquiera de sus vidas Backgrid/The Grosby Group

La actriz Keira Knightley fue fotografiada en Hampstead con su marido, James Righton, y sus hijas Edie y Delilah. La familia salía de la estación del subte después de pasar el día juntos en la capital Mega/The Grosby Group

Como no podía ser de otra manera, quien optó por sacar a relucir su espíritu fashion disruptivo y extravagante fue la actriz y modelo Julia Fox. Para la presentación de su libro, Down the drain, combinó una larga y lacia cabellera colorada con un top a tono, un short blanco y unas botas bucaneras acordonadas. En cambio, para la gala del 25 aniversario de Room to Grow optó por rulos en el pelo, un vestido rojo de cuero largo con cuello alto y recortes diagonales en la falda -que dejaron al descubierto su lencería-, un abrigo al tono de terciopelo y un par de zapatillas rojas con suela negra.

Julia Fox en la presentación de su nuevo libro, Down the Drain, en Metrograph, en la ciudad de Nueva York Media Punch/The Grosby Group

Otra vez la actriz Julia Fox, pero en esta oportunidad en la gala del 25 aniversario de Room to Grow. La actriz optó por un llamativo vestido en tojo furioso con cortes diagonales para el evento que recauda fondos para ayudar a familias de bajos ingresos en Nueva York Instar Images/The Grosby Group

Stella del Carmen Banderas, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, posa para las cámaras en el photocall de Rabal Magic Kosmos en Madrid. Stella lucía espectacular con un vestido de terciopelo negro con hombros caídos y escote pronunciado G3/The Grosby Group

