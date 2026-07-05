Mirtha Legrand recordó el insólito accidente que sufrió Jesica Cirio en su programa

Además de hablar en su “mesaza” sobre el video de los dólares de Jesica Cirio y recordar el almuerzo en el que la empresaria y conductora participó junto a su entonces marido, el exfuncionario Martín Insaurralde, Mirtha Legrand sorprendió al contar el insólito accidente que ocurrió al aire durante aquella emisión. “En los años que hago televisión nunca me pasó”, aseguró, antes de confesar que a la modelo “se le cayó un diente” en pleno almuerzo.

El sábado por la noche, la Chiqui recibió en su programa a la periodista y conductora Susana Roccasalvo, al actor Diego Ramos, al periodista Lucas Morando y al diputado libertario Alberto Benegas Lynch. En medio de la conversación sobre Cirio, captó la atención de todos con una anécdota que hasta ahora había permanecido casi en el recuerdo.

“Vino un almuerzo, cuando todavía hacía los almuerzos, y estábamos comiendo. De pronto se escuchó un ruido: clic... Se le había salido un diente”, relató Mirtha, y de inmediato los invitados reaccionaron con asombro. “¡Nooo…!”, alcanzó a decir Roccasalvo. “De adelante”, agregó la conductora, provocando aún más sorpresa entre los presentes.

“No sé si hago mal en contarlo. Me estoy ganando una enemiga, creo”, reflexionó la Chiqui. Sin embargo, enseguida decidió terminar la historia. “Agarró el diente, se levantó de la mesa y no sé si fue al camarín, pero volvió a los cinco minutos. Lo tenía pegado”, completó. Luego aclaró que Cirio se tomó el episodio con mucho humor. “Tenían millones, pero los dientes se le caían como a todos”, remató el periodista Lucas Morando entre risas.

La conversación sobre Jesica Cirio derivó en un contundente análisis de Susana Roccasalvo. La periodista dejó en claro que, a su entender, el caso excede el mundo del espectáculo y está ligado a cuestiones mucho más profundas. “El tema de Jesica Cirio no es chimento, es una cruda realidad”, sostuvo ante la mesa.

El día que Insaurralde fue con Cirio a lo de Mirtha

Ante la sorpresa de Mirtha por la situación de la modelo, Roccasalvo aseguró que la conoce desde sus inicios en los medios y compartió su mirada sobre su personalidad. “A mí no me parece curioso. Yo la conozco desde que comenzó y siempre fue una chica inmensamente ambiciosa”, explicó.

Luego la periodista advirtió sobre los riesgos de “la ambición desmedida”, al considerar que “te hace comer de tu propia medicina”, y vinculó esa reflexión con las relaciones sentimentales que tuvo Cirio en los últimos años: “Es una constante. Porque después de Insaurralde vino Piccirillo y ahora el padre de su hijo también está cuestionado. Me parece que le gusta y lo acepta”, siguió.

Qué dijo Jésica Cirio después de la divulgación de los videos

Jesica Cirio hizo un descargo luego de la publicación del video Instagram: @jesicacirio

Desde sus redes sociales, Cirio publicó un descargo en el que alegó que se produjo un “acceso de terceros” a sus archivos y lo consideró como una “vulneración de soportes” sin su previo consentimiento. Además, se defendió al acusar “manipulaciones digitales”.

Por su parte, su abogado Claudio Caffarello, sostuvo: “Si lo que dicen que es, un video de ella en un vestidor, con dólares y demás, perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada”.

El presente de Jesica Cirio: nueva pareja y embarazo

Nicolás Trombino, la pareja de Jesica Cirio

Jesica Cirio atraviesa un momento especial en su vida personal: está embarazada y espera a su segundo hijo, el primero junto a Nicolás Trombino. La modelo ya es madre de Chloé, fruto de su relación con Martín Insaurralde. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM a fines de abril, cuando todavía no había estallado el escándalo por el video de los dólares.

“Va a ser mamá nuevamente. Está con un bajo perfil después de todo lo de Elías Piccirillo, Martín Insaurralde y la mar en coche”, sostuvo Ángel de Brito. Además, sumó datos sobre su pareja y el presente que comparten: “Está con Nicolás, él es un empresario, tiene supermercados mayoristas y un frigorífico”. Y concluyó con detalles sobre el embarazo: “Está de tres meses y medio, y espera un varón”.